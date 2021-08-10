Новиков: Чаус заговорил – и это уже не выглядит как Россия 2014 года, это Беларусь 2021-го

Украинский экс-судья Николай Чаус начал давать показания в своем деле – и это очень напомнило заключение журналиста Романа Протасевича в Беларуси. А у людей, которые все это придумывали, странное представление, что эти объяснения как-то улучшают для них ситуацию. Однако всем причастным придется ответить по закону.

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков в своем Facebook. Ранее он уже сравнивал похищение Чауса с работой ФСБ по делу Надежды Савченко.

"Но вот Чаус заговорил, и это уже не выглядит как Россия 2014 года, это Беларусь 2021. Журналист Роман Протасевич, ради ареста которого угнали ирландский "Боинг", сейчас переведён под домашний арест и постоянно даёт интервью, как хорошо ему жилось в тюрьме и как у него нет ни к кому претензий, а к Лукашенко одно уважение и благодарность. И пока никто из аудитории не произносит вслух слово "заложник", всё идёт как нельзя лучше", – отметил правозащитник.

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"И Чаус теперь тоже рассказывает, что до 3 августа СБУшники его не задержали, а наоборот, обеспечивали ему безопасность от возможного убийства, и что это НАБУ неправильно пытались его арестовать (это включая гонку с сиренами по Киеву и мало не перестрелку у ворот СБУ), а сам он едва ушёл живым", – добавил Новиков.

Он предположил, что вся история о похищении судьи – чей-то придуманный сценарий, авторы которого считают, что "эти объяснения как-то улучшают для них ситуацию".

"Кто отдавал приказ на эту операцию, кто на ней засветился, кто ее потом прикрывал и кто продолжает пытаться выжать из неё какие-то политические плюсы. Плюсов там не будет и в оконцовке все равно всем придется отвечать. Если остановиться на достигнутом – меньше, если продолжать строить у себя дома Беларусь – больше", – подытожил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Чаус заявил, что его хотели убить и он лишь чудом спасся от своих вероятных убийц. Сбежал он от них в одном белье. В ближайшем населенном пункте экс-судья попросил местных жителей связаться со Службы безопасности Украины.