Чем похожи СБУ и ФСБ: Илья Новиков сравнил похищения судьи Чауса и Надежды Савченко

Методы работы российского ФСБ и Службы безопасности Украины очень похожи. В частности, много общего можно найти между схемамы похищения и появления судьи Николая Чауса и народного депутата 8-го созыва Надежды Савченко.

Об этом написал адвокат Илья Новиков на странице в социальной сети Facebook. Адвокат напомнил, что в апреле судья Чаус, на экстрадицию которого в Украину Молдова не дала согласия, исчез в Кишиневе, и очень быстро выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб засветились на его вывозе.

"На ровном месте возник дипломатический скандал, который не стих, а достался по наследству администрации нового президента Санду. Потому что Молдова не может просто сделать вид, что похищения не было. Три месяца Чаус находился неизвестно где, и вот сегодня его случайно обнаружил в одних трусах староста деревни и сдал в полицию. И по последним сообщениям, Чаус уже снова задержан", – заметил Новиков.

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"У меня из-за всего этого кринж и дежавю, потому что ровно семь лет назад ФСБшники рассказывали нам, как они точно так же случайно нашли у себя под Воронежем Надежду Савченко, которая за две недели до этого исчезла из Луганска. И тут вдруг нашлась в машине, которую ГАИшники остановили на дороге из-за выключенных фар", – рассказал адвокат.

Проанализировав ситуацию, правозащитник сделал вывод, что украинские спеслужбы заимствуют у российских схемы работы. В то же время его удивил тот факт, что они работают, заранее зная, что будет большой международный интерес.

Новиков предупредил, что "когда копируешь схемы работы, рано или поздно начинаешь копировать и суть".

Кроме того, он изложил фотокопию листа по делу Надежды Савченко, где описывается момент ее похищения сотрудниками ДПС России.

Как известно Илья Новиков был в команде защитников заключенной Россией украинской летчицы Надежды Савченко.