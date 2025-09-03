'Ни с кем особо не общался': соседи рассказали о подозреваемом в убийстве Парубия. Видео

Подозреваемый в убийстве Парубия Михаил Сцельников арендовал квартиру в одном из районов Львова. Но имея довольно много соседей, мужчина практически никогда ни с кем не общался.

Об этом рассказывают львовские соседи подозреваемого. Они отмечают, что когда впервые услышали, что именно Сцельникова подозревают в убийстве, то не поверили.

По словам соседок фигуранта, он всегда вел себя спокойно, ни с кем не конфликтовал и не вызывал никаких подозрений, то есть, был "нормальным, спокойным человеком", от которого не чувствовалось никакой угрозы.

Описания соседей

"Нормальный, спокойный человек. Мы ничего о нем не знаем, мы с ним не общались. На прошлой неделе там машина гудела. Я ему говорю, что ваша машина там гудела. Он говорит, что "догудела, менял аккумулятор". Нормальный, спокойный человек. Я его каждый день вижу, потому что я здесь цветники делаю. Потому что нормальный был человек, нам никакой угрозы, ничего", – рассказала первая соседка.

Другая жительница дома, где Сцельников арендовал жилье, говорит, что мужчина всегда держался в стороне. Однако производил впечатление порядочного человека.

"Мы за ним ничего не замечали. Честно, ничего. Мы вчера это услышали, мы не верили в такое, потому что он такой невидный человек был, знаете, такой.Обычный такой себе, спокойный, скромный. Прибежал с работы из машины, запарковал под окнами. Такая зеленая машина. Запарковал и пошел в дом, все с какой-то там тетрадью себе, с папочкой. И я думала, может он где-то на какой-то фирме работает. Ну такой адекватный, спокойный человек, житель для нас", – рассказала женщина.

Да и другие соседки подозреваемого утверждают, что мужчина приезжал домой поздно, и поэтому почти не контактировал с жителями дома.

Причем люди говорят, что точно не знают, где работал мужчина. Они воспринимали его как обычного арендатора, который вел себя тихо и не привлекал к себе внимания.

Что предшествовало

Напомним, что в убийстве украинского политика Андрея Парубия подозревают Михаила Сцельникова. Теперь он стремится к быстрому вынесению приговора, чтобы, по его словам, иметь возможность поехать куда-то в страну-агрессора и найти там тело своего погибшего сына.

Речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова с позывным "Лемберг" – мужчина воевал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Убийство Парубия

Андрея Парубия убили 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Что говорит мама "Лемберга"

Елена Чернинько рассталась с Михаилом Сцельниковим еще в 2000 году и сама воспитывала сына. По ее утверждению, когда "Лемберг" ушел на войну, они с отцом очень поссорились, потому что "один был патриот, а другой – нет".

Писательница почти не общалась с бывшим мужем ни до, ни после гибели сына. "Не частое общение было только по поводу исчезновения сына. Воспитывала я Михаила-Виктора настоящим мужественным мужчиной", – рассказала она.

Почему подозреваемый хочет в РФ

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве Парубия пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Сам же Михаил Сцельников говорит, что мотивом его поступка была "месть лично украинской власти". Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его внесли в списки на обмен на украинских военнопленных.

