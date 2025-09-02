'Это месть': подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и назвал мотив своего поступка. Видео

В Галицком районном суде Львова проходит заседание по избранию меры пресечения 52-летнему львовянину, подозреваемому в убийстве бывшего парламентария Андрея Парубия. Мужчина открыто признал свою вину.

Он заявил, что мотивом поступка была "месть лично украинской власти". Об этом сообщает "Суспільне".

Во время заседания стало известно, что подозреваемым является неженатый львовянин Михаил Сцельников 1973 года рождения.

Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его включили в списки на обмен на украинских военнопленных.

Он также отметил, что хочет быстрого приговора, чтобы иметь возможность поехать и найти тело своего погибшего сына.

По словам подозреваемого, его поступок был продиктован личными мотивами, и он не хочет давать дополнительных объяснений или комментариев относительно других аспектов дела.

"Это месть лично украинской власти. Все, что я хочу, чтобы как можно скорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил, и хочу проситься, чтобы меня обменяли на пленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Все, больше комментариев не будет. Парубий был рядом. Если бы был Петя, был бы Петя. Все, я больше не хочу разговаривать", – сказал он.

Стоит отметить, что во Львове сегодня прощаются с народным депутатом, бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявили план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

В полиции рассказали, что следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

