Рыбалка обернулась трагедией: на Львовщине в озере утонули двое мужчин. Фото

В Яворивском районе Львовской области произошла трагедия – в озере возле села Грушев погибли двое местных жителей. Инцидент произошел 4 марта, когда мужчины отправились на рыбалку.

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К сожалению, их происшествие закончилось фатально. Об этом сообщила Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в Центральную спасательно-водолазную службу в 16:40. На место сразу прибыли спасатели и пограничники. Одно тело удалось вытащить сразу, другое пришлось искать на дне водоема. Только в 19:58 водолазы аварийно-спасательной маневренной группы подняли погибшего на поверхность и передали правоохранителям.

Оба мужчины – жители этого же района. Погибшим было 40 и 31 лет. Обстоятельства трагедии выясняется полицией.

"4 марта в 16:40 в Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области поступил сигнал, что в озере возле с.Грушей Яворивского района во время рыбалки утонули двое местных жителей гр.К., 1984 г.р. и гр.П., 1993 г.р. Тело одного пострадавшего извлекли работники пограничной службы, тело другого пострадавшего подняли со дна водолазы аварийно-спасательной маневренной группы в 19:58 и передали работникам полиции", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в селе Решательное, входящее в Змиевскую общину на Харьковщине, трое школьников спасли провалившегося под лед мужчину. Ребята не испугались и действовали решительно, как настоящие профессионалы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Осокорках произошел необычный инцидент. Мужчина решил заехать автомобилем на лед Днепра к другу-рыболову. Однако его замысел оказался неудачным – лед не выдержал и машина ушла под воду.

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