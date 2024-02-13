Незаконно получил 613 тыс. грн компенсации: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Барвиненко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату Виталию Барвиненко. По данным следствия, он незаконно получил более 614 тысяч гривен компенсации за съем жилья, предусмотренной для народных избранников, не имеющих квартиры в Киеве.

Об этом сообщили в НАБУ 13 февраля. В настоящее время Барвинский возглавляет Одесский районный совет.

В НАБУ не назвали фамилию бывшего нардепа, подозреваемого в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

"12 февраля 2024 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва, который в настоящее время занимает должность главы одного из районных советов, о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. По данным следователей, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил свыше 613 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в период с сентября 2016 по август 2019 года", – говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что своим желанием "заработать" лишние 600 с лишним тысяч гривен подозреваемый "нанес тяжелые последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины".

Поступок бывшего депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В то же время журналист Олег Новиков уточнил: подозреваемым по делу проходит бывший нардеп, а ныне – председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

При этом, по данным журналиста, местонахождение Барвиненко следователям установить не удалось.

Уроженец Белгород-Днестровского в Одесской области Барвиненко проходил в Верховную раду трижды – избирался в состав парламента 6, 7 и 8 созывов. При этом каждый раз – от разных политсил. Так, с 2006 года он был партийцем ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, по спискам которого в 2007-м попал в ВРУ.

Еще до завершения работы совета этой каденции Барвиненко резко сменил "политический вектор" – и вступил в "Партию регионов" избранного на тот момент президентом Виктора Януковича. В 2012 году стал нардепом уже второй раз: избирался от "регионалов" по мажоритарке.

Бурные события зимы 2013-2014 в очередной раз заставили политика "переосмыслить" свои ориентиры – в ноябре 2014-го он третий раз прошел в парламент, уже как беспартийный. В этой каденции входил в состав парламентской группы "Экономическое развитие", являлся членом Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

С 2020 года возглавляет Одесский районный совет.

Напомним, накануне стало известно, что НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение и провели обыск экс-нардепа Сергея Пашинского. Следственные действия проводились в рамках дела о передаче "топлива Курченко" государству.

Подозрение Пашинскому и его бизнес-партнеру, как стало известно впоследствии, объявили за незаконное присвоение и нанесение государству почти 1 млрд грн убытков.