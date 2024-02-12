СБУ и НАБУ провели обыск у Пашинского: экс-нардеп опроверг данные о подозрении

В здании бывшего народного депутата и главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергея Пашинского прошли обыски. Следственные действия проходили в рамках дела по передаче "топлива Курченко" государству.

Об этом Пашинский сообщил на своей странице в Facebook. Он опроверг распространяющуюся в сети информацию о якобы вручении ему подозрения.

"Сегодня утром СБУ и НАБУ посетили обыск в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству - во времена мародерства Януковича этот олигарх наживился активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами" тонн нефтепродуктов, которые в 2014 году удалось передать государственным нефтяным операторам", – написал он.

Экс-нардеп добавил, что он в 2015 году обратился к президенту Порошенко с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти".

"По своей агентуре россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", – пояснил Пашинский.

Напомним, в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, когда российские оккупационные войска наступали на Киев, украинское правительство нуждалось в быстрых поставках оружия. Нардеп 8 созыва Сергей Пашинский обеспечил критические поставки оружия для ВСУ быстрее союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против экс-нардепа Сергея Пашинского за незаконное завладение оружием. Известный журналист Юрий Бутусов заявил, что это безосновательные преследования. Потому что Пашинский помог обеспечить Вооруженные силы Украины противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".

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