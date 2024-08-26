Незаконно получил 360 тыс. грн компенсации: экс-нардеп Сольвар приговорен к 3 годам лишения свободы

В понедельник, 26 августа, бывший народный депутат Руслан Сольвар получил три года тюрьмы. Его осудили за незаконное получение компенсации за жилье, которое он получал, имея собственную квартиру в Киеве.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, экс-депутат незаконно получил компенсацию в размере 360 тыс. грн на расходы по найму номера в гостинице "Киев", поскольку вроде бы не имел собственного жилья в столице.

Однако впоследствии стало известно, что он скрыл получение по наследству киевской квартиры и не отказался от компенсации за жилье. Поэтому Сольвару незаконно оплатили из государственного бюджета 361,5 тысячи гривен.

В 2021 году Высший антикоррупционный суд признал его невиновным, однако сегодня, 26 августа, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора на предыдущее решение суда. Теперь депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Сольвару назначили 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности в некоторых органах государственной власти сроком 1 год. Он также должен уплатить штраф в размере 8500 гривен. Депутат еще может оспорить приговор в Верховном Суде в течение трех месяцев.

Справка

Руслан Сольвар – народный депутат Украины VII и VIII созывов. Он попал в Верховную Раду в 2014 году как мажоритарщик от 91 округа Киевской области. Кроме того, он входил во фракцию "Блока Петра Порошенко". Его обвиняли в том, что он незаконно получал более 360 тыс. грн. компенсации от Верховной Рады за аренду номера в гостинице "Киев" в 2017-2018 годах.

Детали дела

23 сентября 2022 г. АП ВАКС отменила оправдательный приговор и признала Сольвара виновным в злоупотреблении служебным положением. Экс-нардеп тогда приговорен к 3 годам реального лишения свободы со штрафом 8,5 тыс. грн и запретом занимать определенные должности в год. Как отмечает журналист Олег Новиков, уже в ноябре того же года Верховный суд решил приостановить исполнение приговора экс-нардепу Сольвару

Уже 6 декабря 2023 кассационная инстанция остановила исполнение приговора Сольвара и отправила его дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Причиной стало то, что НАБУ-САП инкриминировали экс-депутату злоупотребления властью, а АП ВАКС во время вынесения приговора изменила формулу квалификации на злоупотребление служебным положением.

Во время повторного апелляционного разбирательства прокурор просил признать Сольвара виновным и назначить 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти.

Сторона защиты просила отменить оправдательный приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, чтобы суд учел позицию кассационного суда по этому делу.

Напомним, что в феврале 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура также сообщили о подозрении бывшему народному депутату Виталию Барвиненко. По данным следствия, он незаконно получил более 614 тысяч гривен компенсации за съем жилья, предусмотренной для народных избранников, не имеющих жилья в Киеве.