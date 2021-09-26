Нервная поездка в Кабул и виски на удачу: NYT описала, как Украина вела переговоры с талибами и спасла 96 афганцев

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины на днях провели еще одну успешную эвакуацию граждан из афганской столицы Кабула, которая получила очередное признание от международного сообщества. Над ней также работали украинские дипломаты и представители ряда других государств. Все они приложили усилия к проведению сложнейших переговоров с "Талибаном" и спустя несколько дней смогли безопасно увезти из Афганистана 96 украинцев и иностранцев.

Для украинских спецназовцев эта миссия не была новой в Исламской Республике, но стала первой самостоятельной после того, как ее покинули американские войска. О том, как Украина вела переговоры с боевиками и спасла людей, пишет The New York Times.

16 сентября журналисты издания побывали на базе, откуда сотрудники украинской военной разведки, известной как ГУРовцы, готовились "отправиться в неизвестность" – вылететь в Кабул для эвакуации почти ста человек. Речь шла о гражданах Украины, членах их семей, а также иностранцах, которые относятся к группе повышенного риска.

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"Украинские спецназовцы проводили аналогичные спасательные операции с момента захвата Кабула талибами в середине августа. Однако это стала первая после ухода войск США, в результате чего "Талибан" получил полный контроль над страной", – акцентировали авторы материала.

Перед посадкой в самолет старший офицер сообщил начальнику ГУР, генералу Кириллу Буданову о данных талибами гарантиях. Те пообещали, что украинский самолет может приземлиться в международном аэропорту афганской столицы и оставаться там без помех. Как только эвакуированные сядут на борт, авиасудно благополучно улетит. Боевики заверили, что весь процесс займет всего несколько часов.

"Вы им верите?" – процитировали журналисты реакцию Буданова.

Они добавили, что перед отъездом в Афганистан элитная команда украинских солдат собралась в круг у аэропорта и передала бутылку виски. Таков был их ритуал, чтобы успокоить нервы.

По словам сотрудников украинской разведки, эта операция имела проблемы с самого начала. Как только самолет приземлился в Кабуле, официальные лица "Талибана" заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".

"Это может быть истолковано как акт признания их правительства, что мы категорически отказываемся делать", – сказал начальник ГУР.

Самолет вернулся в Киев, а 19 сентября вновь улетел в Кабул. Он находился там, пока наземная команда и украинские официальные лица вели напряженные переговоры с постоянно меняющейся группой официальных лиц "Талибана", каждый из которых заявлял о своей ответственности.

"Самая большая трудность заключалась в отсутствии иерархической власти. Каждый, у кого есть какой-то значок, уверен, что знает, что лучше. На устранение каждой такой проблемы уходило так много времени", – рассказал на условиях анонимности один из украинских офицеров, участвовавших в операции.

По его словам, даже незначительные разногласия грозили сорвать всю миссию. Например, украинцы составили распечатанный список имен эвакуированных, в котором каждая семья была выделена другим цветом. Но "Талибан" отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы все было напечатано черно-белым.

Спасательная миссия едва не сорвалась вечером 22 сентября. Сотрудники службы безопасности аэропорта заявили, что украинский самолет должен взлететь уже через 30 минут без эвакуированных. Иначе преставители "Талибана" угрожали в принудительном порядке отобрать авиасудно.

"Официальные лица Украины не рассказали подробностей о том, как именно они вышли из тупика, но сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара. Белоснежный самолет с эвакуированными спустя несколько дней приземлился под темным небом в Киеве. Первыми вышли трое младших братьев и сестер, две девочки и мальчик. Сотрудники Красного Креста ждали всех в закрытом терминале международного аэропорта "Борисполь" с чаем и одеялами, чтобы защитить людей от необычного холода. Некоторые из эвакуированных были гражданами Украины, но в основном это афганцы, которые учились или работали в стране, многие и представить себе не могли, что окажутся в таком месте", – рассказали журналисты.

В общей сложности на операцию потребовалось семь дней, две поездки в Кабул и острые переговоры "с новичками и нервными официальными лицами "Талибана", прежде чем украинская команда вернулась домой.

"Они взяли с собой 96 измученных афганцев, в том числе группу студентов из университета, спонсируемого Ватиканом. И трехлетнего мальчика, который был ранен в результате террористической атаки в прошлом месяце у ворот аббатства в кабульском аэропорту. Для украинской стороны это был ускоренный курс борьбы с правительством "Талибана", борющимся с внутренними разногласиями, бюрократическим хаосом и едва контролируемой склонностью к насилию", – пишет NYT.

В то же время для 96 эвакуированных людей, которые ветряной осенней ночью 23 сентября вышли из самолета в столице Украины Киеве, этот рейс стал "неожиданным спасательным кругом". Ведь многие из них, как признались афганцы, потеряли всякую надежду на побег.

"Я ждала эвакуации полтора месяца, но моя семья и я так и не смогли уехать… Сначала Украина, потом Бог услышал наши молитвы", – сказала 38-летняя Харими, которая приехала в Киев с шестью родными, в том числе детьми.

New York Times в своем материале назвало эвакуированных афганцев только по имени, чтобы защитить их данные.

Тем временем журналисты не перестают подчеркивать отважность украинских спецназовцев. И в целом Украины, которая стала одной из немногих стран, выразивших готовность "подвергать опасности свои самолеты и население, чтобы продолжить эвакуацию и не оставить тысячи афганцев под угрозой жизни".

"Присмотритесь к Украине, маленькой, закаленной стране после многих лет войны с поддерживаемыми Россией боевиками… После падения Кабула украинские военные самолеты-гиганты ИЛ одними из первых прилетели, чтобы помочь с эвакуацией. В какой-то момент группа украинских сотрудников ГУР вышла из службы безопасности аэропорта и, стреляя в воздух, расчистила дорогу для пары автобусов, везущих журналистов в безопасное место", – пишет NYT о смелости украинских ГУРовцев.

Генерал Кирилл Буданов, который в свои 35 лет провел пятую часть жизни на войне, в основном в тылу врага в качестве офицера разведки, на это ответил: "Несмотря на то, что американцы ушли, украинская миссия продолжается. Большинство западных стран, на мой взгляд, ничего не предпримут, если это будет опасно. Мы ведем войну семь лет, поэтому наше понимание того, что опасно, немного отличается".

Известно, что около двух десятков человек из первоначального украинского списка эвакуированных остались в Афганистане, в основном потому, что у них не было действующих проездных документов, когда они появились в аэропорту. В общей сложности Украина эвакуировала более 700 человек, в том числе журналистов из Wall Street Journal, Stars and Stripes и USA Today.

Руководство ГУР и другие высокопоставленные украинские официальные лица планируют изучить миссию и определить, как сделать дальнейшую поездку в Кабул более гладкой.

"Пока Кирилл Буданов сказал, что он счастлив, что его люди в безопасности дома. В четверг вечером в аэропорту, после передачи афганских беженцев сотрудникам иммиграционной службы, генерал снова собрал свою команду, вытащил бутылку Jack Daniels и раздал ее спецназовцам", – подытожили журналисты New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские разведчики показали эксклюзивное видео эвакуации граждан из Кабула Кабула. Спецназовцы ГУР стали единственными среди членов эвакуационных миссий других стран, кто тогда входил в захваченный "Талибаном" город, чтобы провести людей на территорию международного аэропорта.