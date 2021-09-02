Украинские спецназовцы показали видео блестящей операции по эвакуации из аэропорта Кабула

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Эвакуация из Кабула

Украинские разведчики показали эксклюзивное видео эвакуации граждан из столицы Афганистана Кабула. Спецназовцы ГУР стали единственными среди членов эвакуационных миссий других стран, кто тогда выходил в захваченный "Талибаном" город, чтобы провести людей на территорию международного аэропорта.

Ролик был опубликован в четверг, 2 сентября, на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно эта спецслужба спланировала рискованную операцию и осуществила ее при поддержке МИД и Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Своими самолетами Украина вывезла более 700 человек. Это не только украинцы, но и иностранцы, в том числе:

  • представители ООН;

  • члены правозащитных организаций;

Видео дня

  • сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и других;

  • люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Украина спасла более 700 человек

В целом страна заняла восьмое место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран, при том что своего миротворческого контингента в Афганистане в Украины не было.

Операция прошла успешно

Одним из наиболее трудных этапов спецоперации были пешие выходы украинских спецназовцев за пределы защищенного периметра аэропорта.

Как рассказали в ведомстве, именно такой отчаянный шаг позволял забрать на борт максимально возможное количество людей, согласованных на эвакуацию.

Военные за территорией аэропорта
Эвакуация из Афганистана

В миссии отличились и украинские пилоты, которые взлетали и шли на посадку в трудных условиях, кроме того – под постоянной угрозой обстрела.

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"Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население!" – подытожили в ГУР.

Скриншот
Скриншот

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