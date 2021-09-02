Украинские спецназовцы показали видео блестящей операции по эвакуации из аэропорта Кабула

Украинские разведчики показали эксклюзивное видео эвакуации граждан из столицы Афганистана Кабула. Спецназовцы ГУР стали единственными среди членов эвакуационных миссий других стран, кто тогда выходил в захваченный "Талибаном" город, чтобы провести людей на территорию международного аэропорта.

Ролик был опубликован в четверг, 2 сентября, на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно эта спецслужба спланировала рискованную операцию и осуществила ее при поддержке МИД и Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Своими самолетами Украина вывезла более 700 человек. Это не только украинцы, но и иностранцы, в том числе:

представители ООН;

члены правозащитных организаций;

Видео дня

сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и других;

люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

В целом страна заняла восьмое место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран, при том что своего миротворческого контингента в Афганистане в Украины не было.

Одним из наиболее трудных этапов спецоперации были пешие выходы украинских спецназовцев за пределы защищенного периметра аэропорта.

Как рассказали в ведомстве, именно такой отчаянный шаг позволял забрать на борт максимально возможное количество людей, согласованных на эвакуацию.

В миссии отличились и украинские пилоты, которые взлетали и шли на посадку в трудных условиях, кроме того – под постоянной угрозой обстрела.

"Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население!" – подытожили в ГУР.

Как ранее писал OBOZREVATEL: