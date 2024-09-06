Непрозрачные тендеры: журналисты обнаружили миллионные 'наценки' в закупках авиаконцерна 'Антонов'

Государственное предприятие "Антонов" попало в скандал из-за сомнительных тендеров. Авиаконцерн провел ряд непрозрачных закупок, по системе прямых торгов, заключив соглашения на поставку изделий по значительно завышенным ценам, что вероятно нанесло многомиллионный ущерб бюджету.

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Это выяснил в ходе расследования журналист "СтопКор" Игорь Хмурый. Речь идет о приобретении госпредприятием металлических прутьев у днепровской компании по цене, в 14 раз превышающей рыночную.

По информации журналиста-расследователя, авиаконцерн "Антонов" заключил соглашение на закупку 3,7 тонн стальных прутьев по цене 2 тыс. грн за килограмм, тогда как рыночная цена такого изделия составляет примерно 130-140 грн.

"Наварили более 1800 грн только на одном металлическом изделии, а таких изделий продали несколько тонн", – отметил Хмурый.

Он обратил внимание на то, что при закупках ГП "Антонов" избрало поставщика без проведения открытых торгов, ограничившись прямыми соглашениями с двумя компаниями.

В августе 2023 года "Антонов" объявил тендер, но из-за военного положения конкурс провели по системе прямых соглашений, что позволило избежать системы Prozorro. Это означает, что заказчик по своему усмотрению выбирал поставщиков и принимал решение о заключении договоров.

Однако, как оказалось, среди предложений, поданных на тендер, "Антонов" выбрал самое дорогое.

Общая сумма контракта составила 7,6 млн. грн. Разница между избранным ГП "Антонов" предложением и самым дешевым составляла примерно 2 миллиона гривен без НДС.

"Все цены указаны без НДС, то есть на выходе бросили еще 20%", – прокомментировал Хмурый.

Таким образом, авиаконцерн переплатил более 25% от рыночной стоимости оборудования.

Редакция "СтопКора" обратилась к руководству "Антонова" с официальным запросом, но получила формальный ответ о том, что запрашиваемая информация не является публичной.

Поэтому расследователи обратились с официальными запросами в "Укроборонпром" и Госаудитслужбу и ожидают реакции с их стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, " Укрэнерго" без тендера заплатило 4,3 млрд грн за строительство защитных сооружений на трансформаторах. По состоянию на 1 сентября 2024 г. ни один из этих контрактов не завершен, а их сроки продлевались минимум три раза.

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