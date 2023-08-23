Нейросети против Тищенко: народный депутат анонсировал месть владельцев колл-центров

Независимый народный депутат Николай Тищенко анонсировал множественное появление фейковых записей его голоса на телеграммах каналах с сомнительной репутацией. Тищенко утверждает, что эта черная кампания инициирована владельцами мошеннических колл-центров, которые он совместно с депутатской ВСК активно закрывает по всей стране.

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"Профсоюз владельцев колл-центров наносит ответный удар! В ближайшее время в телеграмм-каналах с сомнительной репутацией будут размещены аудиозаписи, в которых сгенерированный нейросетью голос бессвязно обсуждает какие-то договоренности о прекращении моей войны с колл-центрами. Этот голос не мой и таких переговоров никогда не было, этот фейковый голос сгенерирован с помощью нейросети!" – заявил Николай Тищенко в видео на своем телеграмме канале.

Он утверждает, что все записи созданы с использованием нейросетей, работающих по принципу недавно анонсированной компанией Apple Inc функции "Собственный голос" в новой версии операционной сети для айфона.

"К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что мошенничеством в колл-центрах занимаются очень технически подкованные молодые люди, которые контролируют часть телеграмм-каналов в Украине и умеют пользоваться нейросетями. В интернете есть десятки нейросетей, позволяющие подделывать голоса, функция подделки голоса уже есть даже в новой версии операционной системы для iPhone и называется "Мой голос", вы легко это можете проверить. Для общественно активных людей, имеющих много контента с оригиналами голоса, нейросети уже серьезная проблема. Эти технологии активно используют в России, подделывая нейросетями голоса известных людей из Украины и они создают пропагандистский контент!" – аргументирует Тищенко.

В ближайшее время Тищенко анонсирует закрытие колл-центров в Николаеве и Ивано-Франковске, а также уголовное преследование владельцев этих колл-центров, которые, по его мнению, скрываются в Монако, Мексике и Лондоне.

"Открытие колл-центров в Николаеве или Ивано-Франковске, подальше от Киева, не поможет! Владельцы скрывающихся в Монако, Мексике или Лондоне колл-центров терпят наказание за свои преступления! Это война! Еще один фронт, ослабляющий украинскую обороноспособность! Ворует деньги у граждан Украины и Евросоюза! Тем самым нанося большой вред Украине, разрушая наш имидж и самое страшное, помогая агрессору!" – сообщил Тищенко и пообещал, что дальше будет очень горячо.