Неаттестованный прокурор ГПУ получит 2 млн гривен компенсации из-за вынужденного прогула

Офис генерального прокурора обязали уплатить 1,98 миллиона гривен за вынужденный прогул прокурору, которого уволили с должности в октябре 2019 года. Тогда он отказался пройти аттестацию.

Такое решение 16 ноября принял окружной административный суд Киева, оно опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Как пишет издание "Судебный репортер", речь идет о прокуроре Владимире Чолане.

Он работал руководителем управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных Государственному бюро расследований.

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Как отмечается, суд решил восстановить Чолана в должности 29 мая 2020 года. Тогда, по решению судей, ему должны были выплатить 311 тысяч гривен. Такова средняя сумма его заработков за время вынужденного прогула. В то же время ОГП не издал приказ о возобновлении Чолана.

Его не восстановили в должности и после того, как апелляция подтвердила решение первой инстанции. В ОГП объяснили, что прокурор не подавал заявления об исполнении решения суда, а также указывали на обстоятельства несовместимости должности прокурора и адвокатской деятельности истца.

Впрочем, обвинение ОГП суд отклонил и полностью удовлетворил требования Чолана. Следовательно, ему должны выплатить почти 2 млн гривен вынужденного прогула. Речь идет о периоде с 1 июня 2020 по 11 декабря 2020 года (11 109,74 грн х 136 дней) и период с 12 декабря 2020 года по 16 ноября 2021 года (2 057,36 грн х 232 дня).

Как сообщал OBOZREVATEL, экс=прокурора Олега Кучера, люстрированного в 2014 году, восстановили в должности. Кроме того, согласно решению суда, ему должны выплатить 4,5 млн грн компенсации. Это средний заработок прокурора за "вынужденный прогул".