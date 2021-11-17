Люстрированный прокурор получил 4,5 млн гривен компенсации: суд восстановил его в должности. Фото

Экс-прокурора Олега Кучера, люстрированного в 2014 году, восстановили в должности. Кроме того, согласно решению суда, ему должны выплатить 4,5 млн грн компенсации. Это средний заработок прокурора за "вынужденный прогул".

Такое решение было вынесено Окружным административным судом Киева 10 ноября. Оно опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Кучера уволили из ГПУ, где он работал с 2005 года, в 2014-м в связи с люстрацией. Он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде.

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Решение ОАСК, как отмечается, основывается на позиции Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ признал, что закон о люстрации нарушает права человека, поскольку не предусматривает никакой индивидуальной оценки.

Таким образом, ОАСК отменил приказ об увольнении Кучера и восстановил его на прежней должности. Суд также учел то, что с января 2020 года Генпрокуратура сменила название на Офис генпрокурора, поэтому Кучер был восстановлен уже в обновленный орган.

Журналисты проекта "Декларации" на Bihus.info в 2017 году выяснили, что после увольнения Кучер приобрел пять квартир в центре Киева. Кроме того, за время пребывания в должности он приватизировал две служебные квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декларациях родственников топ-прокуроров Одесской области указаны дорогие пентхаусы, квартиры в элитных ЖК и автопарках, при том, что большинство из них официально не имеет больших доходов. Сами прокуроры не декларируют ценного имущества.