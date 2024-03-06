В Луцке мужчина отказался от мобилизации, потому что ему "неправильно" вручили повестку: какое решение принял суд

В Луцке к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

Решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области. Свою вину фигурант признал только частично.

Мужчина работал дальнобойщиком. Он сам пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Луцке, поскольку хотел зарегистрироваться в городе, где у родителей есть квартира. Перед этим украинец жил в Ривненской области.

Его признали годным к службе и в мае 2023 года дали повестку, которую гражданин проигнорировал.

На суде он объяснил, что уклонился от мобилизации, потому что "был на учете в ТЦК в другой области и считает, что в Луцке повестку ему дали незаконно". Также добавил, что является выпускником академии внутренних войск МВД Украины и имеет офицерское звание, что, по мнению мужчины, должны были учесть в военкомате. Повестку он взял, потому что его якобы запугали.

Представительница ТЦК и СП в суде подтвердила: фигурант действительно сам пришел в военкомат, чтобы прописаться в Луцке. Тогда он прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным и получил повестку.

"Пребывание обвиняемого на учете в другом РТЦК не является препятствием для вручения повестки, поскольку в трехдневный срок ТЦК должен быть уведомлен о том, что обвиняемый призван на военную службу", – говорится в объяснении свидетеля.

Она добавила, что "военный призыв в отношении рядового и офицерского состава не отличается".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК. Приговор – три года лишения свободы – можно обжаловать в установленный законом период.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонатил на ВСУ 40 тысяч гривен.

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