Не военкомами едиными: НАПК скоро начнет проверять на добропорядочность таможенников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после военкомов возьмется и за таможенников. После завершения проверок руководителей ТЦК и СП начнут проверять на добропорядочность руководство украинской таможни.

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Об этом в субботу, 22 июля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил глава НАПК Александр Новиков. Он отметил, что проверки таможенников могут начаться уже через три месяца.

"Таможня. Надеемся справиться с военными комиссариатами за три месяца и через три месяца приступить к проверкам таможенников", – сказал Новиков.

Он также призвал журналистов и всех граждан сообщать о фактах, когда уровень жизни человека не соответствует данным в его декларации. В первую очередь это касается руководителей разных уровней.

"Только совместно с обществом, медиасообществом мы сможем сделать нашу страну полностью добропорядочной", – добавил глава НАПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАПК пообещали проверить на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и весь руководящий состав, а также их родственников. Прежде всего, эксперты будут смотреть на наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств.

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