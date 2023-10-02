Не вернулись с прогулки: на Одесщине в водоеме обнаружили тела двух подростков

В Одесской области в водоеме обнаружили тела двух подростков. 13-летние ребята из села Выгода не вернулись с прогулки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. К стражам порядка сегодня утром обратились родные одного из погибших.

Они рассказали, что вчера днем ребята пошли вместе на прогулку и не вернулись домой. Родители собственными силами надеялись разыскать сыновей. Они надеялись, что подростки куда-то уехали, потому что их видели у железной дороги.

Но вскоре одежду одного из них обнаружил охранник искусственного водоема для полива виноградников в селе Березань.

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Поисковую операцию полицейские со спасателями сразу развернули именно там, а уже через несколько часов обоих детей обнаружили без признаков жизни. Их водолазы достали со дна.

По предварительной информации, причина смерти ребят – утопление. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, а тела детей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

"Постоянно держите связь с детьми, договаривайтесь с ними, где они будут проводить время, где их искать, если вдруг пропадет с ними связь. И если они не вернулись домой вовремя, не медлите, а сразу звоните в полицию по номеру 102, – призвал начальник сектора ювенальной превенции Одесского районного управления полиции №2 Александр Маренченко.

Напомним, в Лубнах на Полтавщине подросток из-за ссоры с девушкой пытался покончить с собой. Для сведения счетов с жизнью он выбрал прыжок с железнодорожного моста, во время падения парень задел электропровода. С ожогами почти половины тела и многочисленными травмами подростка госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве из окна многоэтажки выпали две 12-летние девочки. Они погибли на месте. Правоохранители добавили, что следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Устанавливаются все детали трагедии.