Я смотрю, по старой украинской привычке мы продолжаем сначала подносить своих героев, а потом бросать на землю, разочаровываясь в них?)

Давайте поговорим про Дмитрия Коцюбайло, и его интервью, после которого в фейсбуке начали его полоскать, рассказывая, что он "поломался" и прочее.

В интернете появилось интервью "Да Винчи", в котором он говорит что если бы Турчинов начал сопротивление в Крыму, то войны на Донбассе бы не было. Это было встречено в ножи людьми, которые поддерживают Турчинова и Пороха, и восприняли это интервью как претензию к Турчинову.

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Так а что, собственно, Дима сказал не так? Я вас удивлю, но такое мнение имеют немало военных, поддерживающих того же Пороха. Потому что чем раньше мы бы начали давать РФ по зубам, тем раньше бы их остановили.

Действительно, начав войну в Крыму, возможно, РФ не начала бы войну на Донбассе, втянувшись в Крымское противостояние. А, может быть, мы бы имели два очага с разных сторон, все же наступление на Донбасс РФ планировала давно, сил на наступление по двум направлениям у нее хватало, мы же помним про 20 тыс российских военных в Крыму и 50 тысяч на границе со стороны Дон/Луг областей?

Но все же, в его словах есть резон.

Вопрос в другом, а именно – в этом слове "если".

Потому что более важен вопрос: а мог ли Турчинов, имея те силы и средства, что у него были в 2014 году и тот состав Совета Национальной Безопасности, начать войну?

Почитайте, там интересно.

Я думаю, что нет. Что не мог он тогда начать войну.

Потому что в СНБО за введение военного положения голосовал один Турчинов. Тимошенко, да и остальные требовали безболезненной сдачи Крыма.

Потому что зимой 2014 года из частей вышли боеготовыми только четыре контрактных батальона ВДВ. И когда 79 прибежала на перешеек, то пробиться через него к нашим силам она уже не могла. Потому что части в Крыму были деморализованы, и вырвавшуюся БТГр десантников мы тогда воспринимали как победу. Потому что высшее военное руководство саботировало начало войны как могло, все ж помнят командующего ВВС, который просто проигнорировал приказ Муженко сбивать ИЛы с российскими десантниками, не передав приказ на уничтожение бортов части ПВО с С-200. За что потом Муженко его кончил, как только стал НГШ, к слову. И таких примеров тогда было немало.

"Если бы" мы поддерживали армию, "если бы" не выбирали пророссийскую власть, уничтожавшую нашу армию годами, "если бы" у нас было чем - то начав противодействие в Крыму, мы бы могли остановить войну на Донбассе.

Дима думает, что, подняв народ, мы смогли бы. И это его личное мнение. И я, например, это мнение уважаю, как и мнение других военных, что думают так же.

Потому что это бойцовые псы, которые привыкли ввязываться в бой, не смотря по сторонам, влекомые чувством долга.

Но когда я вижу, что народ начал на него набрасывать, опять же упоминая звание Героя Украины, врученное ему Зеленским – ну, вы серьезно?

"Да Винчи" герой, с звездой или нет, с Зеленским или без. И я, зная его, более чем уверен, что он максимально отрешен политически от этого события.

Он пошел на Майдан, оказался на войне в 18 лет. Несколько раз прошел по краю, взглянув в лицо смерти. Во времена ср*чей и распадов добробатов – смог сохранить свое подразделение, которого сс*тся сепары. За ним и его ребятами – очень немаленькое кладбище врагов Украины, и они день за днем работают, чтобы уничтожить вражеской биомассы побольше. На него было совершено покушение, но это не заставило его бросить свое подразделение и дело всей его жизни. И он в своей осознанной жизни не знает больше ничего, кроме войны. У его одногодок были тусовки, клубы, институты, работа – а у него лишь война.

Ну если он не герой, и не заслужил своей звезды – то я хз, какие у вас тогда параметры героя и патриота.

Потому перестаньте мерять Диму своим аршином, он воюет не для того, чтоб оправдывать чьи-то ожидания. И он имеет право на свое мнение. Не он один, к слову.

Но поверьте, когда настанет критическая минута, и у вас будет выбор, с кем стать на одной баррикаде, с бойцовым псом "Да Винчи", или с тем, кто просто сладкоголосо поддакивает вашим убеждениям – вы, я думаю, выберете Да Винчи и его бойцов. Потому что если за 7 лет не сдали назад и устояли – то устоят и тут.

Учитесь принимать друг друга, находясь на одной стороне, оценивайте поступки и не позволяйте нести раздор в наше общество. Нам еще понадобится единение.