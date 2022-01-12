Названо имя украинского военного, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе

Во вторник, 11 января, российские наемники на Донбассе убили старшего солдата Вооруженных сил Украины Виктора Кучеренко. Герой погиб во время обстрела позиций украинских защитников.

Украинскому военному было 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Баштанской районной государственной администрации.

Кучеренко был уроженцем села Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Он учился в Новолазаровской ОШ, а также Казанковской гуманитарной гимназии. После окончания школы Кучеренко окончил Казанковское среднее профессионально-техническое училище.

Родители украинского защитника - Кучеренко Геннадий и Надежда проживают в селе Новолазаревка Казанковского поселкового объединенного территориального общества. Местные жители описывают характер погибшего военного как спокойный, веселый, добрый и благоразумный. Также рассказывают, что Виктор был добросовестным и ответственным.

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Он был участником антитеррористической операции в зоне АТО, где получил звание участника боевых действий. Впоследствии Кучеренко подписал контракт и служил в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде.

Вражеский огонь накрыл его 11 января в районе поселка городского типа Новотошковское, что в Луганской области.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

10 января на Донбассе подорвались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Оба бойца получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщал, что одним из погибших в результате взрыва неизвестного устройства вблизи населенного пункта Крутая Балка оказался боец Вооруженных сил Украины Илья Супрун. Военнослужащему было всего 23 года.