Названо имя бойца ВСУ, который подорвался на Донбассе: ему было 23 года. Фото

Одним из погибших в результате взрыва неизвестного устройства вблизи населенного пункта Крутая Балка оказался боец Вооруженных сил Украины Илья Супрун. Военнослужащему было всего 23 года.

Погибший служил в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде. Об этом в Facebook сообщила его родственница Анна Кух.

Сообщается, что военнослужащий учился в Днепровском лицее информационных технологий. Затем в 2020 году окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного.

"Еще позавчера война была сравнительно далеко… и вдруг все изменилось. Ее черное крыло коснулось и нашей семьи. В зоне ООС погиб внучок моей двоюродной сестры, выпускник 2020 г. Национальной Академии сухопутных войск, офицер Илья Супрун", – написала женщина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 10 января подорвались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Оба бойца получили травмы, несовместимые с жизнью.

После этого в Офисе генерального прокурора сообщили, что двое бойцов ВСУ которые погибли 10 января в зоне проведения Операции объединенных сил, подорвались во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений. По факту происшествия начато уголовное производство.