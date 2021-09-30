Оккупанты на Донбассе прицельно обстреляли позиции ВСУ, украинские военные ответили – штаб ООС

Наемники незаконных вооруженных формирований России за прошедшие сутки семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Они вели прицельные обстрелы позиций украинских Объединенных сил из тяжелого вооружения.

Потерь среди наших защитников нет, воины дали адекватный ответ на действия врага. Об этом сообщается в утренней сводке по ситуации на линии разграничения на Facebook-странице штаба ООС.

Так, в среду, 29 сентября, оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону позиций ВСУ у Золотого-4 – используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

С ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов наемники РФ ударили по украинским позициям вблизи Песков. Недалеко от населенного пункта Шумы враг прицельно стрелял из ручных противотанковых гранатометов.

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Кроме этого, четыре раза российско-оккупационные войска вели плотный огонь в направлении Лебединского. Там они применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Открыв ответный огонь, украинские военнослужащие заставили оккупантов прекратить огневую активность.

Отмечается, что с начала четверга, 30 сентября, нарушений режима "тишины" со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram-канале отметил, что за 29 сентября в рядах оккупантов зафиксировано четыре потери – санитарные. Все "300-е" с 9 ОМСП 1 АК, не боевые, обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23-летний боевик "ЛНР" сдался украинским бойцам в зоне проведения ООС. Парень заявил, что больше не в состоянии терпеть побои и унижения со стороны "сослуживцев".