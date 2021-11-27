Названо имя погибшего на Донбассе украинского воина

В зоне проведения Операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов 26 ноября погиб старший солдат из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алхасли Али Наиб. Ему было всего 29 лет.

Мужчина родом из Харьковщины. О потере сообщил временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун на своей странице в Facebook.

Алхасли Али Наиб был старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й ОМБ, добавил чиновник.

"Парня пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли", – написал Скакун, добавив, что солдат умер в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером.

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26 ноября на фронте были зафиксированы два обстрела российско-оккупационных войск, рассказывали в штабе ООС. В направлении Марьинки позиции ВСУ обстреляли из минометов калибра 82 мм, а в сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В то же время, в субботу, 27 ноября, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом они трижды применяли запрещенное вооружение. Украинские военные дали врагу отпор – они открывали ответный огонь, сообщили на Facebook-странице штаба ООС.

В частности, оккупанты стреляли:

в направлении Марьинки – из минометов калибра 120 мм;

возле Южного – из минометов калибра 82 мм.

в сторону Золотого-4 применяли минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Около Золотого-4 оккупанты также осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 25 ноября российско-оккупационные войска в Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ, они применили запрещенные виды оружия.