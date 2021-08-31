Названо имя бойца ВСУ, погибшего 30 августа на Донбассе. Фото

В понедельник, 30 августа, в результате обстрела позиций ВСУ российскими наемниками погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Задорожный. Защитник получил смертельное ранение вблизи Попасной на Луганщине.

Военнослужащему было 27 лет. О потере сообщили на Facebook-странице Львовской областной госадминистрации, опубликовав фото Героя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Соболезнует родным и близким", – говорится в сообщении.

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"Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации "Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменеччины", наш земляк, патриот, защищавший нас от первых дней войны и до последнего вздоха", – добавила волонтер Ассоциации Роксана Терлецкая.

Отмечается, что Роман Задорожный жил в поселке Добротвор Червоноградского района Львовской области. У него него остались мама, братья и сестры.

Добротворская поселковая община на своей Facebook-странице также выразила сожаление по поводу потери защитника.

"Вечная память и слава! Погиб наш односельчанин Роман Задорожный", – отметили в сообщении.

Предварительно, тело погибшего защитника должны перевезти на Львовщину 2 сентября.

Напомним: за сутки 30 августа наемники незаконных вооруженных формирований России 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и сбросили гранату с беспилотника. В результате действий врага погиб защитник Украины, еще один был ранен. Также один военнослужащий получил минно-взрывную травму из-за подрыва на НВУ.

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