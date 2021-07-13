Названа фамилия офицера ГУР, подстрелившего ребенка на Житомирщине. Фото и детали дела

Задержанным по подозрению в стрельбе по девятилетнему ребенку в Новоград-Волынском Житомирской области якобы является Александр Остапенко. Он – полковник, офицер по особым поручениям Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщает Police Control Ukraine. Издание также назвало имя пострадавшего – Даниил Назарук (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что 43-летний киевлянин находился во дворе дома, когда совершил выстрел из огнестрельного оружия в спину мальчика.

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По словам очевидца, Остапенко приехал в гости к отцу мальчика. Во дворе дома он распивал алкоголь. При себе у него был пистолет. Тот показывал оружие брату Даниила: он вытащил магазин и дал его ребенку, а он приставил его в упор к Остапенко.

Мужчина применил физическую силу, чтобы отвести оружие, которое выстрелило.

Результаты проверки на алкоголь показали, что офицер действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его машине провели обыск, во время которого обнаружили арсенал оружия:

пистолет "ФОРД 17";

2 автомата "Калашникова";

7 магазинов;

патроны калибра 7,62 Х 39 мм в количестве 71 шт;

патроны калибра 5,45 Х 39 мм в количестве 727 шт;

патроны калибра 9 Х 18 мм в количестве 232 шт;

патроны калибра 9 Х 19 мм в количестве 45 шт;

патроны калибра 7,62 Х 5,42 мм в количестве 46 шт;

калибра 7,62 Х 29 мм в количестве 39 шт;

патроны калибра 7,62 мм в количестве 9 шт;

21 взрыватель типа "ЕДПР";

23 взрыватели типа "НД5М";

5 тротиловых шашек;

пластическое взрывчатое вещество "ПВР7" и пластическую взрывчатое вещество "ПВР5А";

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 "Нетто";

3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 "Аглень";

заряды СЗ6-м

2 заряды К36 и заряд КЗУ-2, КЗУ-2-4

8 предметов, похожих на трубки ЗТП-50 и 1 ЗТП-150, а также 15 механизмов;

2 гранаты Ф1;

имитационный патрон Ин-82;

малую противотанковую мину;

предмет цилиндрической формы, внешне похожий на УЗД1М и 4 предмета, похожие на взрыватели.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба произошла 12 июля. Девятилетнего мальчика, получившего ранения, госпитализировали с простреленными позвоночником, желудком и селезенкой.