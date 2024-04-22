Наводил российские ракеты на Приднепровскую ТЭС: агента военной разведки РФ бросили за решетку на 15 лет

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила наводчика, собиравшего данные о Приднепровской ТЭС и ее защите, чтобы передать эту информацию для ракетных ударов российским захватчикам. Предатель, работавший на вражескую военную разведку, приговорен к 15 годам заключения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что суд признал российского агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По материалам следствия, мужчина, работавший на вражескую военную разведку, занимался вопросами логистики в местной фармацевтической компании.

Российские спецслужбы завербовали его из-за популярного мессенджера, где он публиковал антиукраинские комментарии. Предатель, работая на врага, собирал разведданные при доставке лекарств в аптеки области.

В частности, чтобы помочь России нанести удары по украинским объектам в "обход" ПВО, агент пытался выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Контрразведка СБУ задержала его в январе 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков в доме предателя обнаружили мобильные телефоны по его переписке с куратором ГРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие удары ракетами и дронами по региону. Двоих задержали "на горячем" – ими оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

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