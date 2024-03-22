Нацполиция разоблачила бывшего директора ГП Минобороны на получении $600 тыс. взятки: известна фамилия

Правоохранители разоблачили предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины на получении 600 тысяч долларов взятки. По информации наших источников, среди задержанных – бывший директор Государственного Предприятия "УКРКОНВЕРСБУД" Александр Илюха.

Об этом сообщила пресс-служба Департамент Стратегических Расследований Нацполиции. Установлено, что руководитель частной компании и бывший руководитель государственного предприятия оборонного ведомства потребовали от представителя другой коммерческой структуры взятку в размере 600 тысяч долларов.

За эту сумму обещали повлиять на директора государственного предприятия, чтобы получить право на застройку находящегося в ведении Минобороны земельного участка и заключить договор на строительство жилого комплекса.

22 марта правоохранители задержали участников схемы при получении 320 тысяч долларов в наличной форме. Остальные 280 тысяч долларов они получили в виде документов о праве собственности на семь квартир.

Решается вопрос об уведомлении директору частной компании и бывшему директору одного из государственных предприятий о подозрении по статьям 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что, по информации источников OBOZ.UA, речь идет о бывшем директоре ГП "УКРКОНВЕРСБУД" Илюхе Александре.

Как писал OBOZ.UA:

– Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что мэр Староконстантинова Николай Мельничук насчитывал премии своей невесте, занимающей одну из руководящих должностей в аппарате местного горсовета.

– В Украине к восьми годам колонии приговорили бывшую и.о. директора департамента управления государственной собственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Елену Полищук. Высший антикоррупционный суд признал ее виновной в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

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