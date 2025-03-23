В Беляевке в Одесской области произошел взрыв в отделении полиции, погибла женщина: первые подробности

В воскресенье, 23 марта, в Одесской области произошла трагедия. В отделении полиции города Беляевка прогремел взрыв.

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Об этом сообщили правоохранители. При взрыве погибла женщина, несколько человек пострадали. Детали трагедии и ее причины уточняются.

"Правоохранители Одесщины работают на месте взрыва в здании полиции В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и работники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали впоследствии", – говорится в сообщении полиции.

По одной из версий женщина пронесла бомбу в помещение и взорвалась вместе с ней.

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