Нацполиция и СБУ предотвратили теракты в школах: разоблачены двое подростков, завербованных Россией

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины предотвратили серию терактов в школах Кировоградской и Одесской областей. Правоохранители и силовики разоблачили двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбисты пытались использовать для массовых убийств детей в учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Полицейские задокументировали их вербовку через соцсети и мессенджеры и их диалог с российскими кураторами, которые их инструктировали по терактам.

Что известно

В Кировоградской области полицейские криминального анализа, ювенальные полицейские совместно с оперативниками разоблачили 15-летнего лицеиста, который уже получил задание изготовить самодельную взрывчатку и применить его в учебном заведении.

Правоохранители оперативно установили его контакты со спецслужбистом и предотвратили реализацию преступного плана, изъяв самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для его изготовления, оружие, а также смартфоны и компьютеры с доказательствами причастности.

А в Одесской области правоохранители и силовики разоблачили 11-летнего несовершеннолетнего, когда его хотели завербовать. По предварительным данным, россияне планировали передать ему оружие для нападения в учебном заведении, нополицейские и СБУ опередили реализацию плана.

Следователи сообщили 15-летнему фигуранту о подозрении по двум статьям УКУ, в частности в подготовке к теракту. Следствие продолжается.

