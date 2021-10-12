Насиловал 10-летнюю падчерицу и снимал на видео: в Ривненской области мужчина получил пожизненное заключение

В Ривненской области к пожизненному заключению приговорили 32-летнего мужчину, который систематически насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. Его защитник пытался обжаловать приговор, однако 11 октября Ривненский апелляционный суд оставил наказание в силе.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как отмечается, события произошли в 2020 году, в период с января по май, на территории Острожской территориальной общины.

Кроме того, что человек совершал сексуальное насилие в отношении девочки, он еще и фиксировал свои действия на видео. Записи обнаружила мать ребенка и обратилась к правоохранителям.

При рассмотрении дела 32-летний мужчина признал свою вину – в июне 2021 года его приговорили по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы. Однако, он не согласился с суровостью наказания и решил обжаловать его.

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Впрочем, апелляционный суд жалобу не поддержал.

Напомним: в Черновцах будут судить двух пенсионеров 74 и 66 лет, которых обвинили в изнасиловании и совращении несовершеннолетних девочек. Один из них создавал порноматериалы с детьми около 15 лет. Ему грозит пожизненное заключение. Второй фигурант может сесть в тюрьму на 15 лет.

В то же время на Тернопольщине вынесли приговор мужчине, который за 50 гривен продал своему знакомому диск с порноматериалами. Ему назначили ограничение свободы на 2 года, однако от отбывания наказания мужчину освободили с испытательным сроком на 1 год, учитывая смягчающие обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице разоблачили деятельность группировки по производству и распространению порнографического контента. Оперативникам пришлось прибегнуть к услугам "клубнички".