Киевские следователи разоблачили работу порно-студии, воспользовавшись 'услугами' веб-моделей

Сотрудники ГУ Национальной полиции в Киеве разоблачили деятельность преступной группировки по производству и распространению порнографического контента. Но для того, чтобы собрать доказательства, оперативникам самим пришлось прибегнуть к услугам "клубнички".

Об этом сообщается в постановлении Оболонского районного суда. Известно, что порно контент создавали три девушки из Черниговской, Луганской и Донецкой областей на протяжении пяти лет, пока в конце 2019 года он не попал в поле зрения правоохранителей.

"В качестве тайного покупателя сотрудник Киевского райотдела получил от руководства задание и "командировочную" сумму 1850 гривен. За эти деньги коп смог на одном из сайтов выбрать конкретную модель, которая позировала ему перед веб-камерой. Всего за 9 минут и 16 секунд приватного "разговора" девушка сумела показать "клиенту" шоу, которое поздней эксперты оценили, как порнографический контент", – указано в заключении суда.

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Для сбора дополнительных доказательств оперативникам было выделено еще 4 100 гривен, которые позволили им получить еще почти 25 минут "общения" с фигурантками запрещенной деятельности. В дальнейшем эти записи были также расценены как порнографические.

Коллегия судей вынесла приговор трем девушкам, которые работали в три смены, "ублажая" через веб-камеры своих состоятельных клиентов к лишению свободы от 3 до 7 лет. Но поскольку подсудимые согласились сотрудничать со следствием и не отрицали свою вину при задержании, им назначено условное наказание с испытательным сроком на 1 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разразился настоящий скандал, когда ученик 10 класса обнаружил в учебнике украинского языка интернет-ссылку, которая при вводе в строку поиска, выдает порно сайт.