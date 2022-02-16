Нашли в 15 метрах от берега: выяснились детали гибели 6-летнего ребенка на Днепропетровщине

Шестилетний Ярослав Галат, которого несколько часов искали родные и правоохранители в селе Новопаловка под Днепром, был найден мертвым в 15 метрах от берега. Мальчик пошел кататься на замерзшую реку Соленая, но провалился под лед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепропетровской области. Тело ребенка поднялось на поверхность воды, его извлекли из-под кромки льда.

Сами сотрудники ГУ ГСЧС не привлекались к поискам. Полиция возбудила уголовное производство и продолжит выяснять обстоятельства, которые привели к трагедии в семье.

Спасатели в очередной раз напоминают об опасности зимних забав у водоемов, покрытых льдом. Иногда замерзший слой кажется более плотным и надежным, чем есть на самом деле, поэтому взрослые ни в коем случае не должны отпускать детей самостоятельно резвиться на естественном катке.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL: