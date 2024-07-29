Нашли убитым в лесополосе: в Днепре простились с председателем автоперевозчиков Михаилом Тонконогим. Фото

В Днепре 29 июля состоялась церемония прощания с Михаилом Тонконогим – активистом, волонтером и председателем областного профсоюза автоперевозчиков. 32-летнего мужчину убили из огнестрельного оружия, а тело закопали в лесополосе.

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Полиция уже задержала двух подозреваемых. Это 39-летний житель Слобожанского и 23-летний житель Днепра. "Суспільне" передает, что на похоронах активиста присутствовали более 50 человек: его семья, друзья и коллеги.

Мать Тонконогого обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 23 июля. Он перестал выходить на связь еще 22-го числа. Тело нашли в лесу одного из садовых обществ Днепра. Убийцы выпустили в свою жертву шесть пуль.

Следователи считают, что 22 июля фигуранты договорились о встрече с активистом. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчину застрелили. После этого подозреваемые выбросили оружие в водоем, тело закопали, а авто убитого Škoda Octavia отогнали в заранее арендованный гараж.

Преступникам по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кто такой Михаил Тонконогий

Михаил Тонконогий – житель Днепра, председатель местного профсоюза автоперевозчиков с 2010 года, активист, волонтер. Участвовал в организации акций в память о погибших киборгах, защитниках Донецкого аэропорта; организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы.

С 2015-го параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде. Упоминался в контексте нескольких скандалов, в частности, связанных с его работой в профсоюзе.

В сентябре 2020 года стал жертвой нападения прямо посреди улицы (тогда его избили двое неизвестных в масках).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харьковской области задержали мужчину, который убил и закопал в лесу 20-летнюю девушку. Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Красноградского района, его взяли под стражу.

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