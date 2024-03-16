Вызвали 'скорую': на Закарпатье мужчина совершил попытку самоубийства в ТЦК

В Закарпатье мужчина, которого задержали при попытке незаконного пересечения границы и доставили в районный ТЦК и СП в городе Хуст, пытался совершить самоубийство в уборной военкомата. Мужчину госпитализировали, в ТЦК проводится служебная проверка.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ТЦК и СП. Инцидент произошел 13 марта, когда мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы.

Представители Государственной пограничной службы доставили его в РТЦК и СП в Хусте для уточнения военно-учетных данных.

Находясь на территории военкомата, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель ТЦК.

"Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", – сообщили в пресс-службе.

Медики зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка, информировали в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, ГПСУ задержала на границе группу уклонистов, которые пытались переплыть реку Тиса в детских надувных жилетах. Чтобы переправиться в Венгрию, мужчины воспользовались "услугами" переправителя, заплатив за "услугу" по тысяче евро.

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