Не утихает скандал с утечкой информации о ходе расследований, которые ведет НАБУ. В июне стало известно, что фигуранты уголовных производств якобы получали данные из НАБУ, в частности, речь шла об идеологе "Большого строительства" Юрии Голике, которому якобы сливал данные первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Несмотря на то что служебное расследование еще не закончено, антикоррупционные активисты уже назначили виновным Углаву, который, в свою очередь, прошел опрос на полиграфе, подтвердивший – он не причастен к сливам. Однако, по нашим данным, кампания против Углавы еще не закончена и имеет целью не только его устранение, но и фактическое подчинение всей антикоррупционной системы (НАБУ, САП и ВАКС) руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. По сообщениям источников в САП и НАБУ, Клименко уже нашел человека, свидетельствующего против Углавы, это – руководитель Второго подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, попавший на крючок САП.

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Без вины виноватый

Согласно расследованию журналиста Дениса Бигуса, следователи получили доступ к телефону Юрия Голика, где нашли переписку в мессенджере между ним и неустановленным лицом из НАБУ и еще несколькими адресатами. Эти сообщения якобы давали Голику понимание состояния уголовных дел по фактам преступлений, к которым якобы причастен Голик. Но Бигус пришел к выводу, что собеседником Голика был не Углава, а кто-то другой.

Такая версия не устроила, в частности, Виталия Шабунина, руководителя Центра противодействия коррупции. После того как Углава прошел полиграф, Шабунин заявил: "Углаву следует уволить не только за слив информации фигуранту дела, но и за препятствование со стороны Углавы расследованию". Шабунина не устроило то, что Углава прошел полиграф не у эксперта. И, несмотря на то, что пока не существует ни выводов служебного расследования, ни решения суда, Шабунин настойчиво добивается увольнения Углавы, хотя очевидно, что никаких оснований, кроме слухов и домыслов, у него нет.

15 июля Углава сообщил, что ему не предлагали пройти полиграф в НАБУ, поэтому он обратился к независимым экспертам. Кроме того, в этот день он прошел опрос в НАБУ в рамках проведения служебного расследования. Однако он не сказал, одновременно с кем его опросили.

Наши источники на условиях анонимности сообщили, что вторым опрашиваемым был руководитель Второго подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Кто он такой и почему он?

Ищите женщину

Обычно в делах, которые заходят в тупик или в которых нет убедительных доказательств, но есть страстное желание осудить подозреваемого, появляется некий свидетель, дающий нужные показания. При этом этот свидетель сам должен иметь какие-то проблемы с законом, благодаря чему он попадает на крючок и ему предоставляют выбор: либо он дает ложные показания против другого лица и получает какие-то "вкусняшки", либо сам будет наказан. Скомаров как раз и является тем человеком, которого было за что "подцепить".

Александр Скомаров окончил Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко и магистратуру Национальной академии прокуратуры Украины в 2010 году. В 2010-2012 годах являлся помощником прокурора Лисичанска, затем стал прокурором прокуратуры города и прокурором прокуратуры Ленинского района Луганска. В октябре-ноябре 2013 года – заместитель луганского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере, с ноября 2013-го по март 2014-го – прокурор прокуратуры Старобельского района Луганской области, с марта по декабрь 2014 года – заместитель прокурора Марковского района Луганской области.

В 2015 году был аспирантом Национальной академии прокуратуры, а уже с октября 2015-го перешел работать детективом в НАБУ, которое было только что создано. Он является детективом, который был привлечен к расследованию дел, в частности, по ПриватБанку.

Скомаров принимал участие в конкурсах на должность директора НАБУ, руководителя САП и НАПК. Одна из причин, почему он не победил на конкурсе САП, состоит в том, что завалил тест на IQ.

Также он не победил в конкурсе на должность руководителя НАПК. Конкурсная комиссия имела к Скомарову некоторые вопросы относительно его сестры и жены. Выяснилось, что сестра Скомарова является фигурантом дела, которое ведет НАБУ, и для того, чтобы ее не арестовали, нашелся поручитель – ее брат, то есть Скомаров.

По открытым данным, в феврале этого года член Конкурсной комиссии по отбору руководителя НАПК, эксперт по борьбе с коррупцией, бывший директор департамента в Министерстве юстиции Румынии, международный эксперт Европейской комиссии и Совета Европы по верховенству права Лаура Штефан спросила Скомарова, видел ли он в своем поручительстве конфликт интересов. Ответ Скомарова был довольно красноречивым и странным как для профессионального юриста: "Подтверждаю эти обстоятельства. Юридический аспект – мера пресечения личное поручительство предусмотрена статьей 180 УПК. Если внимательно прочесть, кто может быть поручителями, там написано, что поручителями должны быть хорошие люди. Люди, заслуживающие доверия. То есть мера пресечения личное поручительство – это о хороших людях и о тех людях, которые могут обеспечить выполнение подозреваемым исполнения соответствующих обязанностей". И далее: "Согласно неписаному этическому кодексу, члены семьи должны поддерживать друг друга". Подчеркнем, что все это ("хорошие люди", "неписаный кодекс") сказал кандидат юридических наук. Соответствующую видеозапись можно посмотреть здесь.

Кроме того, Скомарова спросили и о его жене, работавшей в должности ассистента гендиректора ТРК "Студия 1+1", а затем продакт-менеджером компании "Плюс ТВ". Как известно, "1+1" принадлежит Игорю Коломойскому, против которого ведет дела НАБУ, а сам Скомаров, как было упомянуто выше, лично вел дело против ПриватБанка, которым владел Коломойский.

Скомаров буквально выкрутился, сообщив, что тогда, когда его жена работала на Коломойского, тот еще не был подозреваемым. Однако к тому моменту банк олигарха уже был национализирован и был начат ряд расследований, о чем Скомаров, конечно, не мог не знать.

И, как бы смешно это ни прозвучало, не обошлось без мамы: у одного известного персонажа "мама любила скорость", а мама Скомарова любит недвижимость. В конце 2021 года она зарегистрировала квартиру в Киеве по нерыночной стоимости 25 тыс. долларов, имея доход в 2,5 тыс. долларов, и это не в год, а в период с 1998 по 2023 год. Скомаров заявил комиссии, что у мамы не сохранились документы о продаже другой квартиры в том же жилом комплексе, как и документы о продаже магазина в Луганской области, в результате чего удалось частично погасить покупку квартиры.

Что касается самого Скомарова, то комиссию интересовало, как ему удалось одновременно работать в НАБУ, пройти стажировку для получения свидетельства о праве на ведение адвокатской деятельности и защитить кандидатскую диссертацию. В частности, членам комиссии было интересно, как кандидат умудрился в течение ноября-декабря 2020 года пройти 295 часов практики, нужной для стажировки, и при этом не бросить работу в НАБУ. Несложно посчитать, что 295 часов равны 36 рабочим дням (при 8-часовом рабочем дне). То есть Скомаров должен был отсутствовать целый месяц на работе в НАБУ или его не было на практике. Вот так этот феномен, включив дурака, объяснил сам Скомаров: "Я не сидел 300 часов за столом под таймером". Более того, оказалось, что данные о выполнении Скомаровым индивидуального плана стажировки составлены от лица женского рода. Как опытный детектив и юрист мог проколоться на таком пустяке? Однако ему это удалось.

Итак, карьера и жизнь детектива Скомарова по классике впала в зависимость от женщин. И, по данным наших источников, за одну из них его и прижали к стене – за сестру.

Сестра Александра Скомарова проходит по делу Вадима Альперина, известного одесского "крестного отца контрабанды", как назвал его президент Владимир Зеленский. 24 ноября 2017 года его задержали детективы НАБУ при попытке дать взятку сотруднику Бюро в размере 800 тыс. долларов. Также был задержан еще десяток его людей, среди которых была и сестра Скомарова.

Тайная сделка

Наши источники утверждают, что, несмотря на провал Скомарова на конкурсе НАПК, он интересует руководителя САП Александра Клименко, и в обмен на показания против Углавы ему предложили дальнейший карьерный рост и постепенное закрытие дела против сестры. Несложно догадаться, что от такого предложения невозможно отказаться, потому что в противном случае сестру еще долго будут преследовать и испортят карьеру самому Скомарову, поэтому ему ничего не остается, как испортить карьеру Углавы.

При этом интересна мотивация господина Клименко. Эти и другие обстоятельства указывают на то, что Клименко, пользуясь скандалом с утечкой информации из НАБУ, имеет целью получение влияния на всю антикоррупционную систему через людей, которых он расставляет на ключевые должности, лишаясь тех, кто не собирался помогать ему в монополизации антикоррупционных органов.

Впрочем, существует большой риск того, что и руководство страны, и международные партнеры, которые приложили много усилий, чтобы в Украине заработали специализированные антикоррупционные структуры, будут вынуждены инициировать полную перезагрузку НАБУ, САП и, возможно, ВАКС, поскольку дискредитация Углавы без каких-либо убедительных оснований и доказательств дискредитирует всю антикорсистему.

Если в ближайшее время станет известно, что Скомаров выполнил свою часть теневого соглашения и дал показания против Углавы, а Клименко прекратил преследование сестры детектива, с этого момента можно начинать обратный отсчет.