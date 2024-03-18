УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

Анна Паскевич
Расследования
1 минута
1,4 т.
В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

Об этом 18 марта сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Об обнаружении погибшего в реке пограничникам сообщили румынские коллеги.

"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", – говорится в сообщении.

В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

В ГПСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 22-й случай гибели мужчин, пытающихся переправиться через реку.

В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

"Предостерегаем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасным для вашей жизни", – призвали в Госпогранслужбе.

В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео
В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

Как писал OBOZ.UA, ранее пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису в детских надувных жилетах. Чтобы попасть в Венгрию, они воспользовались "услугами" переправщика, заплатив по тысяче евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!