В Тисе обнаружили тело 33-летнего украинца: в ГПСУ раскрыли детали. Видео

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

Об этом 18 марта сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Об обнаружении погибшего в реке пограничникам сообщили румынские коллеги.

"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 22-й случай гибели мужчин, пытающихся переправиться через реку.

"Предостерегаем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасным для вашей жизни", – призвали в Госпогранслужбе.

Как писал OBOZ.UA, ранее пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису в детских надувных жилетах. Чтобы попасть в Венгрию, они воспользовались "услугами" переправщика, заплатив по тысяче евро.

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