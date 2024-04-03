Народный депутат открестился от помощника, который выстроил ресторан в Национальном парке: в суде продолжают рассматривать иск прокуратуры

В среду, 3 апреля, в 12:00 в Святошинском районном суде Киева судья Александр Журибеда продолжит рассмотрение дела по иску руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева к Дмитрию Миколайцу. Ответчиком по делу является ТОВ "Затишок і Ко".

Прокуратура настаивает на том, чтобы снести незаконно построенный ресторан на территории Национального парка "Голосеевский".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ресторан на территории Национального парка

Дело в суде рассматривается уже почти год. Принятию решения помешала то воздушная тревога, то защитники Миколайца и ТОВ "Затишок і Ко" находили причины для переноса заседаний.

Напомним, захват заповедной земли в Национальном парке и строительство на ней ресторана, а также оформление права собственности по сомнительному судебному решению Брянковского городского суда от 25.11.2010 №2-2027, является лишь эпизодом.

В 2016 году государственный регистратор Управления регистрации Главного территориального управления Киева Снежана Аврамченко зарегистрировала два десятка объектов недвижимости. Все они находятся в Святошинском районе столицы.

И основанием для этого стало именно то самое сомнительное судебное решение. А сами объекты зарегистрированы на Дмитрия Миколайца, сына бывшего начальника милиции Святошинского района Анатолия Миколайца.

В дальнейшем два крупных объекта площадью 494,3 кв. м и 332,3 кв. м были переданы ТОВ "Затишок і Ко", единственным собственником которого до недавнего времени был Анатолий Миколаец.

Еще один ресторан

А еще один объект площадью 1899,4 кв м в 2019 году Дмитрий Миколаец подарил своему отцу Анатолию Миколайцу. Соответствующую запись в Государственный реестр имущественных прав сделала нотариус Людмила Викторовна Кондра. Кстати, этот объект находится под арестом и согласно решению Соломенского районного суда Киева (производство № 1-кс/760/5873/20, дело № 760/17591/20 от 14.08.2020) его использование запрещено.

Однако заведение работает. А ведь не исполнение судебного решения предусматривает ответственность. Вопрос и к правоохранителям, почему они не реагируют?

Депутат отрицает личные связи

По данным источников OBOZ.UA, такое пренебрежение законами и возможное влияние на правоохранительные органы, суды Анатолием Миколайцем возможно благодаря его близким отношениям с народным депутатом, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Михаилом Новиковым.

По данным источников, Новиков является крестным дочери Миколайца, а сам Миколаец – помощник депутата. Однако сам народный депутат в своем официальном ответе заявил, что никаких "близких отношений" с Миколайцем у него нет, а помощником тот является на общественных началах.

О возможных фактах влияния Анатолия Миколайца на правоохранительные органы и суды депутату не известно.

Также депутат заверил, что готов поддержать нас в рамках правовых норм в решении проблем и защите интересов территориальной громады Киева.

Вскоре на портале Верховной Рады с официальной страницы народного депутата Новикова в списке помощников-консультантов исчезла фамилия Анатолий Миколаец. Почему так случилось? Мы отправили запрос в Аппарат ВР и ждем ответ.

Что касается недвижимости семьи Миколайца, то следственным отделом Святошинского УП ГУ НП в Киеве проводится досудебное расследование. В ответе Святошинской окружной прокуратуры от 14.03.2024 и 21.03.2024 говорится, что следствие ведется, подозрение никому не предъявлялось.

Так же надо напомнить, что совсем недавно громаде Киева вернули три тысячи гектаров Беличанского леса, который также является частью Национального парка "Голосеевский". Юристы Департамента земельных ресурсов КГГА обеспечили защиту прав общественности Киева и сумели добиться в судах отмены решения Бучанской районной рады, которое было принято еще в 2021 году. Этим решением предусматривалось неправомерноее увелечение Коцюбинского за счет территории столицы.