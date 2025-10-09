Наркотики под видом чая: в Украине ликвидировали масштабную наркосеть, которая травила детей, задержаны десятки человек. Фото и видео

Национальная полиция провела масштабную спецоперацию в 15 регионах Украины, ликвидировав наркосеть, которая продавала школьникам наркотическое средство "кратом" под видом чая. Были задержаны организаторы сети и исполнители, изъята почти тонна наркотического вещества.

Видео дня

Родители даже не догадывались, что их дети в школах употребляют запрещенные препараты. А расследование началось с наблюдательности офицера Службы образовательной безопасности в Тернополе, рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Как проходила операция

По словам правоохранителей, офицер Службы образовательной безопасности в одной из школ Тернопольщины заметила странное поведение учеников. Выяснилось, что детям под видом обычного чая или витаминных добавок дают так называемый "кратом".

Это очень опасное наркотическое вещество, хотя и выглядит совсем не так, как обычные наркотики, пояснил начальник Нацполиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"На запах, визуально кратом не похож на наркотик, но он содержит вещество, которое в десять раз превышает действие морфина и вызывает зависимость", – объяснил он и добавил, что это растительное средство, которое только в прошлом году по инициативе полиции было внесено в перечень наркотических из-за его способности вызывать опиоидную зависимость.

Кто был задержан

Поставками опасного препарата в школы занимались три отдельные наркогруппы. К их ликвидации были привлечены следователи, оперативники, криминальные аналитики, спецподразделения полиции.

"Единой командой мы провели 80 обысков в 15 регионах Украины, задержали 21 человека, изъяли наркотики, автомобили и наличные. Подозрение объявлено 29 фигурантам, среди которых есть несовершеннолетние. Это – не просто успешная операция. Это пример того, как общая ответственность, внимательность и профессионализм спасают жизни", – отметил Иван Выговский.

Он также добавил, что данный случай является хорошим подтверждением, что проект "Служба образовательной безопасности" "не формальность, а реальная защита наших детей".

Что такое кратом

Кратом – это тропическое растение из Юго-Восточной Азии. В Таиланде, Малайзии и Индонезии местные жители издавна использовали листья кратома как чай. В малых дозах кратом действует как стимулятор, в больших – как успокоительное.

Изначально медики видели в кратоме натуральную альтернативу обезболивающим таблеткам. Лишь со временем стали заметны опасные последствия от употребления этого вещества.

Регулярное использование кратома приводит к зависимости – организм привыкает к веществу, и ему нужна все большая доза, чтобы почувствовать тот же эффект. Уже зависимый от кратома человек становится раздражительным без видимых причин.

А в случае передозировки возможны опасные для жизни состояния – от комы до летального исхода.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители Киева разоблачили и ликвидировали масштабный канал сбыта психотропных веществ, завезенных в Украину из стран Азии под видом препаратов для похудения. У злоумышленников было изъято "товара" на более чем 52 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!