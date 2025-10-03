Изъяли 'товара' на 52 млн грн: в Киеве разоблачили канал сбыта наркотиков под видом препаратов для похудения. Видео

Правоохранители Киева разоблачили и ликвидировали масштабный канал сбыта психотропных веществ, завезенных в Украину из стран Азии под видом препаратов для похудения. У злоумышленников было изъято "товара" на более 52 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения с конфискацией имущества.

Что известно

Правоохранители установили, что в преступную группировку входило 13 человек, каждый из которых выполнял свою роль – от организации незаконного ввоза до хранения и сбыта психотропов. Они действовали в Киеве, Кировоградской, Запорожской и Одесской областях.

Организовали "бизнес" 38-летний житель Киевской области и его 40-летняя сожительница. Они обеспечивали ввоз "товара" под видом капсул для похудения из стран восточной и центральной Азии в Украину вне таможенного контроля.

"В дальнейшем дельцы хранили запрещенные вещества в двух арендованных складских помещениях, а также организовывали оптовые поставки препаратов другим участникам группы по всей стране, которые в дальнейшем сбывали их через созданный интернет-магазин и на популярных интернет-платформах. Все эти препараты фигуранты рекламировали как "чудо-средство" с натуральным составом для легкого похудения и быстрого результата без усилий", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков было изъято около полумиллиона таблеток с содержанием психотропного вещества – сибутрамин, и препараты с признаками фальсификации. Их стоимость по ценам "черного" рынка составляет более 52,2 миллиона гривен.

Сейчас двум фигурантам следователи уже сообщили о подозрении по факту незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). После завершения всех экспертиз будет решен вопрос о дополнительной квалификации и сообщение о подозрении другим участникам преступной схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. "Аграрии" на Оболони выращивали и продавали каннабис, получая ежемесячно около 500 тысяч гривен прибыли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!