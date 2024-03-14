НАПК составило протокол на экс-зампреда Нацполиции Тышлека за 'аферы' с жильем

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило админпротокол на экс-заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека. Это тот самый правоохранитель, который в декабре прошлого года уволился с должности из-за ряда громких скандалов, связанных с ним.

О составлении админпротокола на Тышлека сообщили в НАПК. Хотя в ведомстве не назвали фигуранта по имени, там сослались на расследование Bihus.Info. Журналисты этого издания выяснили, что бывший полицейский чиновник получал "подарки" в виде аренды жилья от знакомых.

Соответствующая информация подтверждается и проверкой НАПК. В Агентстве выяснили, что Тышлек бесплатно пользовался квартирой на Печерске в Киеве площадью более 140 кв. За все время проживания в ней он "сэкономил" не менее 617 тысяч гривен.

Также чиновник получил от знакомой "подарок" в виде оплаты аренды дома в Киевской области. Там он тоже жил бесплатно, хотя минимальная рыночная цена аренды в то время составляла 75 тысяч гривен в месяц. В НАПК считают, что на этом правоохранитель тоже "сэкономил", как минимум 225 тысяч гривен.

В обоих случаях должностное лицо нарушило ограничения, определенные законодательством.

НАПК подозревает Тышлека в нарушении ограничений по ч. 1 ст. 23 Закона о подарке, полученном в виде аренды (пользования) квартирой и жилым домом по цене, ниже минимальной рыночной стоимости. В Агентстве также заявили, что фигурант проигнорировал вызов в НАПК для предоставления объяснений и получения экземпляра протокола.

Как сообщал OBOZ.UA, фамилия Тышлека оказалась в эпицентре громкого скандала осенью прошлого года. Как выяснилось, чиновник арендовал жилье у партнера российского криминального авторитета. Его жена, несмотря на полномасштабное вторжение, по-прежнему имеет российский паспорт, а теща поддерживает Россию в войне против Украины.

Хотя сам Тышлек называл приведенную информацию "искаженной и ложной", журналисты установили, что его жена использовала свой российский паспорт для поездок во временно оккупированный Крым. Также она ездила в Россию.

В ноябре замглаву Нацполиции отстранили от исполнения его служебных обязанностей, а в МВД назначили служебное расследование. Однако уже в декабре Тышлек вернулся на работу, а в министерстве заявили, что "служебное расследование не выявило оснований для его увольнения".

Но 19 декабря Дмитрий Тышлек сам написал рапорт об отставке.

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