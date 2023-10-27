Обратился в ГБР: замглавы Нацполиции ответил на расследование о связях с РФ

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек обратился в ДБР с просьбой проверить обнародованное Bihus.Info видео о его связях с Россией. Тишлек назвал приведенную там информацию искривленной и ложной. Тем временем в СМИ появилась новая информация о российском гражданстве его супруги.

Комментируя видео журналистов-расследователей, Дмитрий Тишлек заявил, что сам инициирует относительно себя расследование ДБР. Он отметил, что уже подал соответствующее заявление в Бюро.

Напомним, что в журналистском расследовании Bihus.Info говорилось, что Тишлек пользуется недвижимостью и автомобилем Віталия Нечепоренко – партнера российского криминального авторитета, его жена имеет российский паспорт, а теща живет в РФ, однако одновременно владеет квартирой в одном из самых дорогих ЖК Киева и поддерживает Россию в войне против Украины.

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"Что касается информации обо мне и моей семье, которую вчера распространили в медиа. Кратко прокомментирую: факты из моей биографии, жизнь семьи были искажены. Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я инициирую относительно себя расследование – соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, озвученные в медиа и всесторонне их оценить", – сказал он в комментарии "Українським Новинам".

В то же время Цензор.НЕТ обнародовал документ, а именно заявление на возобновление паспорта, подтверждающее российское гражданство супруги заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека Александры Балакай. Как следует из этого заявления, в 2005 году Александра Балакай обратилась в российские органы с просьбой выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот российский паспорт, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным.

Кроме того, по данным источников издания, в 2015-2017 годах Балакай регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

Так, в июле 2014 года Балакай посещала оккупированный Крым и территорию России (выезд 10.07.2014 Джанкой, выезд 20.07.2015 Шереметьево), в ноябре 2015 года Балакай также ездила на территорию РФ (выезд 24.11.2015 в Брянск, выезд 27.11.2015 в Брянск), а в июле и августе 2017 года посещала оккупированный РФ Крым (выезд 21.07.2017 Перекоп, выезд 04.08.2017 Армянск).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Bihus.Info обнародовал расследование о том, что супруга заместителя председателя Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского гражданства, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера ростовского криминального авторитета Андрея Иманали, известного под кличкой "Полузверь".

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