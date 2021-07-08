НАПК потребовало увольнения судьи КСУ из-за неэтичного поведения

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило о неоднократных нарушениях этических принципов со стороны судьи Конституционного суда Украины Игоря Слиденко. В ведомстве отметили, что действия чиновника подрывают авторитет правосудия, поэтому потребовали его увольнения.

С таким обращением НАПК обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ. На сайте агентства объяснили причины этому и опубликовали документ.

Примеры неэтичных действий Слиденко, по данным НАПК:

Подготовка решения КСУ о неконституционности электронного декларирования в условиях конфликта интересов.

Речь идет о конституционном представлении 47 нардепов, которое находилось на рассмотрении в КСУ и касалось признания неконституционными некоторых норм ЗУ "О предотвращении коррупции".

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В прошлом году 19 октября НАПК направило в адрес Конституционного суда письмо, уточнив, что в отношении судьи Слиденко были составлены админпротоколы, поскольку он не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Его действия нарушали вышеупомянутый закон.

После судья подал заявление о самоотводе по указанному делу, указав что его участие при рассмотрении такого представления может быть расценено как "осуществленное в условиях конфликта интересов". Но уже во время заседания Слиденко таки проголосовал "против" удовлетворения этого и заявления о его отводе от представителя президента в КСУ.

"То есть, хотя Слиденко не мог быть объективным в рассмотрении этого дела, он не отказался участвовать в соответствующем заседании КСУ, и 27 октября 2020 года проголосовал за признание норм закона неконституционными. Один из основополагающих принципов права определяет, что никто не может быть судьей в собственном деле. В то же время из-за признания этой нормы неконституционной привлечь Игоря Слиденко к ответственности стало невозможно", – уточнили в НАПК.

Письмо-угроза со стороны судьи в адрес работника НАПК, в котором была использована цитата из романа известного зарубежного писателя.

Уже после принятия упомянутого решения Слиденко отправил эмейл в адрес работника НАПК, который вручал ему протокол. Для этого он использовал свой официальный электронный адрес – slidenko@ccu.gov.ua. Что интересно, сообщение было на французском языке, его перевод на украинский таков:

"А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера.

P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.".

Инцидент был описан в докладе по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году.

Неоднократные заявления Слиденко в медиа, которые свидетельствуют о возможном нарушении этических принципов.

В ведомстве привели пример одного из интервью судьи КСУ, где он сказал: "Формально я нарушил закон, действительно, но никаких возможностей, поскольку я находился за границей, подать их вовремя у меня не было".

В другом интервью Слиденко говорил: "...это унижение для любого судьи, это унижение приходить в орган, созданный законом "ад хок", я имею в виду НАПК, которое не является конституционным органом".

В Нацагентстве отметили, что такие действия судьи не имеют характера технической судейской ошибки. Они свидетельствуют о "неподобающем отношении Слиденко к служебным обязанностям и содержат признаки дисциплинарного проступка". В частности, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 21 Закона Украины "О Конституционном суде Украины".

"Итак, на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности путем освобождения его от должности. Отметим, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года между главой НАПК Александром Новиковым и судьей Игорем Слиденко возникла ссора в прямом эфире одного из телеканалов. Это случилось именно при обсуждении отмены КСУ уголовной ответственности за недостоверное е-декларирование.