Напал с молотком и ножом: в Харькове арестован подросток по подозрению в убийстве – фото

В Харькове взяли под стражу 16-летнего подростка, жителя Богодухова, которого подозревают в жестком убийстве 30-летнего жителя областного центра. Решение суда не предусматривает освобождение подозреваемого подростка путем внесения залога.

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Как сообщила Харьковская областная прокуратура, "юноша напал на мужчину из личной неприязни". Парень в ночь на 20 июня был в доме на улице Абрамовской, где проживал погибший.

"Он нанес ему удар молотком по голове. Когда потерпевший потерял ориентацию, нападавший продолжил свои действия – ударил его ножом сначала в шею, а затем еще восемь раз по голове и руке", – рассказали в прокуратуре и показали нож подростка.

Мужчина скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы, а нападавший сбежал. Но позже подозреваемого задержали.

Парню инкриминируют совершение преступления, предусмотренного первой частью статьи №115 Уголовного кодекса – умышленное убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили жительницу столицы, которая заказала убийство полицейского – также из-за личной неприязни. При посредничестве она обратилась к осужденным криминальным авторитетам, которые отбывают наказание в Винницкой области. Те нашли потенциального убийцу и запросили за свои услуги пять тысяч долларов.

Также в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Троещины. Злоумышленник хитростью заманил в общий коридор многоэтажки соседа, где из-за ревности нанес ему ранение в живот.

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