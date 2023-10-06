Нанесли государству ущерб на 13 млн грн: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору 'Укрспецэкспорта' Букину и сыну Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрениях экс-директору ГК "Укрспецэкспорт" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому в организации и совершении злоупотребления служебным положением. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере почти 13 млн грн.

Подробности громкого дела сообщили в НАБУ и САП. При этом о подозрениях сообщили заочно: оба фигуранта находятся за границей.

Букин, по официальным сообщениям следствия, подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия). Гладковскому-младшему инкриминируют еще и организацию указанного злоупотребления (ч. 3 ст. 27 УК Украины).

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Оба фигуранта, уверяют следователи, причинили почти 13 млн грн убытков ГК "Укрспецэкспорт", которую возглавлял Букин.

"Следствие установило, что бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт", злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в 7 раз (около 450 тыс. долларов США). После уплаты госкомпанией предусмотренной договором суммы, соучастники схемы распорядились полученными в результате завышения цен средствами по своему усмотрению, а часть из них в сумме ориентировочно 170 тыс. долларов США была передана непосредственно сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины", – рассказали в НАБУ.

При этом следствие установило, что Букин "предпринимал меры конспирации для сокрытия собственного участия в схеме, а также советовал привлекать компании из конкретных иностранных юрисдикций, которые считал безопасными и делающими невозможными раскрытие преступления правоохранительными органами Украины".

Разоблачить построенную фигурантами схему правоохранительным органам удалось после получения международно-правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратах и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг. Благодаря запросам к коллегам из перечисленных государств украинским детективам удалось подтвердить реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц.

В материалах дела речь идет об сделке, которую Букин и Гладковский-младший, как утверждает следствие, провернули в 2016-2017 годах

"Так, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику (бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского. – Ред.) обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 грн", – отметили в САП.

Немалую роль в расследовании сыграли журналистские расследования, в частности материалы "Бигус инфо": они стали толчком для открытия производства.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что следствие не смогло установить местонахождение подозреваемых, поэтому о подозрениях им сообщили заочно – в порядке статей 135 и 278 КПК Украины.

В то же время журналист Олег Новиков, отслеживающий работу НАБУ и САП, отметил, что Гладковский-младший и Букин находятся за рубежом, в частности, сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО еще в 2022 году выехал в Испанию.

В настоящее время, отметили следователи, досудебное расследование продолжается. Перед ними стоит задача установить других лиц, причастных к упомянутому преступлению.

В то же время в НАБУ напомнили, что Игорь Гладковский фигурирует в еще одном уголовном производстве. Речь идет о получении 950 тысяч неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем ГК "Укрспецэкспорт". Это дело рассматривается в суде.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти топ-менеджерам, организовавшим схему завладения средствами госпредприятия. Речь идет об экс-руководителях государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" и директоре частной компании-нерезидента, которые завладели средствами ГП на сумму 1,32 млрд грн.

Также сообщалось, что в Украине впервые заплатят за разоблачение коррупции: 13,3 млн грн получит скандальный "агент НАБУ" Евгений Шевченко, который в свое время был близок с экс-нардепом и бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и фигурировал в уголовном производстве. связанном с созданием незаконного вооруженного формирования.

Шевченко наградят за сообщение об организации взятки экс-главе САП Назару Холодницкому и экс-директору НАБУ Артему Сытнику. Речь идет о сумме в 5 млн долларов, по делу фигурировал бывший министр экологии и природных ресурсов, владелец "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николай Злочевский.