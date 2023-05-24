"Намолил" на госизмену рейдерством и криминалом: где прячется "авторитет" и большой сторонник "русского мира" Юрий Цикаленко

В то время, как силовики наконец занялись "пятой колонной" Кремля в Украине – московскими попами, многие сторонники "православного русского мира" пока еще избегают ответственности. Одним из ярких примеров является Юрий Цикаленко, в определенных кругах известный не только как уполномоченный общественной организации "Союз православных сил "Спас", но и как криминальный авторитет.

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Эпоха криминала

Когда в 2018 году возмущенные киевляне протестовали против незаконности строительства Десятинного монастыря на землях Национального музея истории Украины, Цикаленко приходил туда "помолиться" в одиозной компании, но именно его появление говорило знающим людям о многом. Например, о готовности "защитников" монастыря применить прямую силу против активистов.

Хотя в публичной плоскости Цикаленко был известен как учредитель ряда общественных организаций религиозной и спортивной направленности, многим он знаком как достаточно влиятельный криминальный авторитет "Юра Качок", "Наполеон" или "Лилипут". Последние две клички, правда, сам он вряд ли любит, ведь они намекают на его маленький рост и непомерные амбиции, которые он никак не может реализовать.

Источники утверждают, что именно амбиции в "лихих 90-х" якобы и привели молодого Юрия Цикаленко в организованную преступность. Чем именно занимался Цикаленко, доподлинно неизвестно, но как говорил впоследствии экс-генпрокурор Юрий Луценко, в биографии этого человека "множество статей Уголовного кодекса".

Впрочем, по некоторым данным, в ОПГ физически развитый и решительный "Юра Качок" стал "силовиком", рэкетировал торговцев, похищал несогласных, за что, как писали СМИ, и был задержан милицией впервые. Правда, быстро вышел под подписку, а вскоре заявитель был убит – вот такое совпадение. Второй арест пришелся за торговлю оружием, но снова без приговора.

Такое умение "соскакивать" многие склонны объяснять вербовкой спецслужбами. Во всяком случае, по данным журналистов, "Качок" мог быть причастен к покушению на Владимира Киселя в 2003-м году, а после его смерти в 2009-м году стал лидером своей бригады.

Такие действия невозможны без серьезной "крыши", причем не только в криминальных кругах.

Крыша от "донецких" и попытки попасть в политику

Как и у многих вчерашних рядовых бандитов со смертью "Деда" дела у Юрия Цикаленко пошли вгору, он вступил в союз с другим бригадиром, правда, из другой группировки – Вячеславом Самойленко, и начал активно "окучивать" Обуховский район Киевской области.

В этом районе Цикаленко владел большим количеством объектов, самый известный из которых – пафосный ресторан "Империя" ("кабак" построен на месте ранее любимой многими киевлянами зоны отдыха в районе Голубого озера под Киевом). И это не говоря уже о земельных участках, зарезервированных под будущие объекты или на продажу.

Откуда у него появились такие возможности? Дело в том, что "Юра Качок" тогда вступил в Партию регионов и возглавлял партийные организации в Киево-Святошинском районе Киевщины, где он родился, и в Обуховском районе, ставшем его "базой".

Кроме того, Цикаленко стал помощником народного депутата Украины, известного борца Эльбруса Тедеева, по слухам, тоже не чуждого криминала. Во всяком случае в 2009-м году "мерс" нардепа "засветился" при расстреле группы кавказцев в Голосеевском районе столицы, закончившемуся гибелью одного из них. Двоюродный брат политика тогда даже попал в СИЗО.

Но связь с ПР стала для Цикаленко счастливым билетом, особенно после 2010 года, так что он даже попытался стать депутатом Киевского областного совета, но оглашение этого факта оппозицией не позволило ему начать политическую карьеру.

Впрочем, впоследствии он не раз пытался пройти во власть – в 2012 и 2014-м годах как кандидат в народные депутаты по избирательному округу в Ирпене, и в 2020-м году на местных выборах в Обуховский районный и Киевский областной советы от партии "Наш край". В "родном" Обухове это наконец получилось.

Во времена Революции Достоинства Цикаленко, по данным СМИ, был одним из поставщиков крепких спортивных ребят-"титушек" для Антимайдана. Впоследствии они были легализованы им в ОО "Федерация борьбы и боевых единоборств Киевской области".

Неудачная попытка легализации

Вообще после Евромайдана Юрий Цикаленко взял курс на легализацию и стал очень набожным, правда, работать в интересах настоящих хозяев из ПР не перестал и на этом регулярно попадался.

То "батальон "Чебурашка" из "ДНР" его поблагодарит за помощь, то появится информация, что он "за активное развитие бизнеса в Новороссии", а также "начал инвестиции своего капитала в проекты молодых республик".

Занимается он и более тайным вредительством, например, для руководимой им парафии УПЦ МП в Борисполе "отхватил" 10 га земли на территории учебного полигона Национальной гвардии Украины в Бориспольском районе. По данным же некоторых СМИ, в 2021-м году он и вовсе мог устроить опасную диверсию в столице.

С началом российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года "Лилипут" активно готовился встречать "освободителей" и своих кураторов из Партии регионов. По слухам, в его ресторане "Империя" даже готовился банкет, заказанный с расчетом "взятия Киева через три дня". Но благодаря ВСУ и простым украинцам, у оккупантов и их приверженцев в Украине "что-то пошло не так".

Помимо прочего, по неофициальной информации правоохранительных органов, перед вторжением России Цикаленко занялся скупкой всех возможных баз с личными данными украинских военных, участников АТО и волонтеров. На этой почве с ним даже случился казус, когда база, за которую он заплатил не один десяток тысяч долларов, оказалась банальной фальшивкой после проверки кураторами. В чьих интересах и с какой целью покупались такие базы – думаем, говорить излишне.

Итог: "Лилипут", что называется, "исчез с радаров" и, по нашим данным, находится в Москве. Там он ранее бывал не раз, но сейчас ему там, очевидно, не очень рады из-за провала его миссии – так что сидеть он там вынужден тихо.

Но все его "подвиги" в Украине не должны быть забыты – прежде всего Службой безопасности Украины.