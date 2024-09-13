Наладил 'схему': в Кропивницком разоблачили главу ВВК и врача, которые продавали 'белые билеты' военнообязанным. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили председателя военно-лекарственной комиссии (ВЛК) Кропивницкого, который в сговоре с работницей областного диспансера организовали выдачу фальшивых диагнозов о якобы непригодности к военной службе. Приобретение "белого" военного билета у них обходилось в сумму от 2 тыс. до 10 тыс. долларов.

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Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ДБР. По данным следствия, весной 2024 года глава ВЛК наладил незаконную схему заработка на призывниках.

За признание "непригодным" к службе в армии военнообязанные должны были заплатить от 2 тыс. до 10 тыс. долларов в зависимости от сложности оформления документов.

В схему фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы.

Благодаря дельцам мужчины получали справки ВЛК о непригодности с исключением из военного учета.

По данным ДБР, за полгода действия схемы дельцы заработали на ухилянтах более миллиона гривен.

11 сентября 2024 года глава ВЛК и сообщница правоохранители задержали во время раздела оплаты за очередной "белый" билет, сообщили правоохранители.

В настоящее время ДБР производит обыски по месту работы фигурантов и устанавливает полный круг причастных к сделке.

Фигурантам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обоим "светит" до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацполиции Украины заявили, что разоблачили на взятках заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух чиновников одного из районных ТЦК в области. Фигуранты создали схемы "помощи" мужчинам призывного возраста для избежания мобилизации. За услугу брали от 2 тыс. грн до 1 тыс. долларов, сумма зависела от "сложности вопроса".

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