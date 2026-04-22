Наиболее жестокие случаи на Курском и Донецком направлениях: СБУ расследует казни украинских военнопленных россиянами

Начиная с февраля 2022-го по апрель 2026-го Служба безопасности Украины расследует 116 уголовных производств по фактам казней 306 украинских военнопленных, совершенных российскими оккупантами. Эти преступления носят системный и масштабный характер.

Видео дня

Об этом сообщил Андрей Швец, начальник Главного следственного управления СБУ. В интервью "Цензор.НЕТ" он отметил, что расследование преступлений против военнопленных – это "приоритетное и одновременно одно из самых сложных" направлений работы.

Казни пленных фактически санкционированы политическим руководством РФ

СБУ задокументировала тысячи случаев нарушения законов и обычаев войны, касающихся именно жестокого обращения с пленными, пыток или даже убийств воинов Сил обороны при взятии их в плен. В течение 2024–2025 годов подобные случаи участились. Швец добавил, что все эти факты регистрируются с правовой квалификацией "военные преступления", то есть по статье 438 УКУ.

Что касается казней, то это одни из самых тяжелых случаев "как в установлении и доказывании вины причастных, так и в установлении самого события преступления и личности потерпевших".

"Это связано как раз с тем, что местом совершения преступления почти всегда является линия соприкосновения и территория, на которой ведутся активные боевые действия... Это обстоятельство не позволяет не только провести там весь комплекс следственных действий, а иногда даже невозможно получить доступ к убитому нашему военному и идентифицировать его", – пояснил Швец.

По его словам, наиболее массовые и жестокие случаи внесудебных казней украинских защитников фиксируются на Курском и Донецком направлении. "Здесь отмечаются наиболее жестокие способы казней: массированные расстрелы, отрезание головы, расчленение", – сообщил представитель СБУ.

Он подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях. Убийства пленных имеют системный характер и "фактически санкционированы политическим руководством агрессора".

Швец напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин после начала Курской операции в 2024 году заявлял, что все военнослужащие Украины, которые воюют на Курщине, якобы являются "террористами" и "подлежат физическому уничтожению".

По состоянию на 15 апреля 2026 года СБУ объявила подозрения девяти военнослужащим ВС РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении семи человек; пятеро уже осуждены.

Как писал OBOZ.UA:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!