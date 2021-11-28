Наемники РФ ударили по ВСУ на Донбассе из запрещенного оружия

На Донбассе за минувшие сутки, 27 ноября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на фронте. Трижды они применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

К счастью, потерь и пострадавших в результате действий врага среди украинских защитников нет. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы 27 ноября:

В направлении Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

Возле Пивденного – из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм, противотанковых ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, неподалеку от населенного пункта наемники РФ совершили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов.

Видео дня

Украинские военнослужащие вынудили противника прекратить огонь, применив разрешенные виды вооружения.

Отмечается, что по состоянию на семь часов утра воскресенья, 28 ноября, новых обстрелов со стороны оккупантов в течение текущих суток не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября на Донбассе от ранения из стрелкового оружия погиб украинский военнослужащий. Это был старший солдат из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алхасли Али Наиб. Ему было всего 29 лет.