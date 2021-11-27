Наемники РФ обстреляли ВСУ на Донбассе, погиб украинский защитник

В пятницу, 26 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции, один раз применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате действий врага погиб защитник Украины.

Это произошло возле Новомихайловки Донецкой области. Воин получил несовместное с жизнью ранение из стрелкового оружия наемников РФ, спасти его не удалось, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ 26 ноября:

В направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки – из стрелкового оружия.

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Украинские воины открывали огонь в ответ на действия противника, заставив его прекратить обстрелы. Наши защитники использовали для этого разрешенные виды вооружения.

По состоянию на семь часов утра субботы, 27 ноября, новые нарушения режима тишины со стороны оккупантов в течение текущих суток не зафиксированы.

В штабе добавили, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе, они продолжают давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 25 ноября российско-оккупационные войска в Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ, они применили запрещенные виды оружия.