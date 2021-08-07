Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов и гранатометов

За прошедшие сутки, 6 августа, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Они обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из минометов и гранатометов.

Об этом сказано в сообщении на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ на действия врага.

Где были зафиксировано обстрелы:

Водяное возле Донецка – из минометов 82-го калибра;

Новотошковское на Луганщине – из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Водяное на Приазовье – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

Катериновка – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Боевых потерь среди воинов ВСУ нет. В то же время среди наемников РФ один человек погиб из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, а еще двое получили травмы, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.

На подконтрольную Украины территорию за прошедшие сутки прибыло 847 человек через КПВВ "Станица Луганская", а на временно оккупированную территорию – 1425. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" – 220 и 332 соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ситуация на Донбассе близка к "логическому завершению". Это может свидетельствовать о том, что есть перспектива присоединения оккупированных территорий к РФ.