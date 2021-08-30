Наемники РФ на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: ранены два воина

Двое защитников Украины получили ранения на Донбассе в результате обстрела 29 августа наемниками "Л/ДНР". Враг за прошедшие сутки девять раз нарушил режим прекращения огня.

Раненые воины были госпитализированы, состояние одного из них медики оценили как тяжелое, другого – удовлетворительное. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье российско-оккупационные войска открывали огонь по ВСУ:

возле Широкино – из минометов 120-го калибра;

неподалеку Золотого-4 – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Причепиловки – с подствольных гранатометов;

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дважды в направлении Крымского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Попасной – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Золотого-3 – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Также на территории Луганской области украинские военнослужащие зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши воины тоже ответили огнем.

При этом уже на утро 30 августа на Донбассе зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны российско-оккупационных войск. Противник со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиций ВСУ вблизи Новозвановки.

Потерь за нынешние сутки среди защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны врага украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист показала видео с Авдеевки, которая подверглась обстрелу наемников РФ 28 августа. Она указала на особенность общения с местными жителями, а в комментариях люди отметили, что этот город на Донетчине "тяжелый, там много "совка".